Вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова встретилась в Москве с вице-чемпионом мира по шахматам Яном Непомнящим. В рамках сотрудничества с Югорской шахматной академией Непомнящий поможет создать в регионе обучающую онлайн-платформу. Об этом правительство ХМАО сообщило в своем telegram-канале.
«Благодаря сотрудничеству с Яном Непомнящим в регионе будет внедрена онлайн-платформа „myChess“. С помощью нее шахматисты смогут тренироваться, обучаться, анализировать и решать задачи для совершенствования своих навыков», — говорится в сообщении.
В ХМАО также планируют открыть школу гроссмейстеров и запустить совместный с шахматным клубом «Сбер Chess» проект. Он позволит юным шахматистам обучаться программированию и цифровым навыкам.
Вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова встретилась в Москве с вице-чемпионом мира по шахматам Яном Непомнящим
Вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова встретилась в Москве с вице-чемпионом мира по шахматам Яном Непомнящим. В рамках сотрудничества с Югорской шахматной академией Непомнящий поможет создать в регионе обучающую онлайн-платформу. Об этом правительство ХМАО сообщило в своем telegram-канале. «Благодаря сотрудничеству с Яном Непомнящим в регионе будет внедрена онлайн-платформа „myChess“. С помощью нее шахматисты смогут тренироваться, обучаться, анализировать и решать задачи для совершенствования своих навыков», — говорится в сообщении.
В ХМАО также планируют открыть школу гроссмейстеров и запустить совместный с шахматным клубом «Сбер Chess» проект. Он позволит юным шахматистам обучаться программированию и цифровым навыкам.