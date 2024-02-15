Власти ХМАО договорились о сотрудничестве с сильнейшим шахматистом России. Фото

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Повседневная жизнь. Пермь, шахматы, шахматные фигуры
Вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова встретилась в Москве с гроссмейстером по шахматам Яном Непомнящим Фото:

Вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова встретилась в Москве с вице-чемпионом мира по шахматам Яном Непомнящим. В рамках сотрудничества с Югорской шахматной академией Непомнящий поможет создать в регионе обучающую онлайн-платформу. Об этом правительство ХМАО сообщило в своем telegram-канале.

«Благодаря сотрудничеству с Яном Непомнящим в регионе будет внедрена онлайн-платформа „myChess“. С помощью нее шахматисты смогут тренироваться, обучаться, анализировать и решать задачи для совершенствования своих навыков», — говорится в сообщении.

В ХМАО также планируют открыть школу гроссмейстеров и запустить совместный с шахматным клубом «Сбер Chess» проект. Он позволит юным шахматистам обучаться программированию и цифровым навыкам.

Вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова встретилась в Москве с вице-чемпионом мира по шахматам Яном Непомнящим
Вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова встретилась в Москве с вице-чемпионом мира по шахматам Яном Непомнящим
Фото:



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Вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова встретилась в Москве с вице-чемпионом мира по шахматам Яном Непомнящим. В рамках сотрудничества с Югорской шахматной академией Непомнящий поможет создать в регионе обучающую онлайн-платформу. Об этом правительство ХМАО сообщило в своем telegram-канале. «Благодаря сотрудничеству с Яном Непомнящим в регионе будет внедрена онлайн-платформа „myChess“. С помощью нее шахматисты смогут тренироваться, обучаться, анализировать и решать задачи для совершенствования своих навыков», — говорится в сообщении. В ХМАО также планируют открыть школу гроссмейстеров и запустить совместный с шахматным клубом «Сбер Chess» проект. Он позволит юным шахматистам обучаться программированию и цифровым навыкам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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