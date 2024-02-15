Власти ХМАО договорились о сотрудничестве с сильнейшим шахматистом России. Фото

15 февраля 2024 в 17:36 Размер текста - 17 +

Вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова встретилась в Москве с гроссмейстером по шахматам Яном Непомнящим Фото: Сергей Русанов © URA.RU Вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова встретилась в Москве с вице-чемпионом мира по шахматам Яном Непомнящим. В рамках сотрудничества с Югорской шахматной академией Непомнящий поможет создать в регионе обучающую онлайн-платформу. Об этом правительство ХМАО сообщило в своем telegram-канале. «Благодаря сотрудничеству с Яном Непомнящим в регионе будет внедрена онлайн-платформа „myChess“. С помощью нее шахматисты смогут тренироваться, обучаться, анализировать и решать задачи для совершенствования своих навыков», — говорится в сообщении.



В ХМАО также планируют открыть школу гроссмейстеров и запустить совместный с шахматным клубом «Сбер Chess» проект. Он позволит юным шахматистам обучаться программированию и цифровым навыкам. Вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова встретилась в Москве с вице-чемпионом мира по шахматам Яном Непомнящим Фото: telegam-канал «Югра официально»





Вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова встретилась в Москве с вице-чемпионом мира по шахматам Яном Непомнящим. В рамках сотрудничества с Югорской шахматной академией Непомнящий поможет создать в регионе обучающую онлайн-платформу. Об этом правительство ХМАО сообщило в своем telegram-канале. «Благодаря сотрудничеству с Яном Непомнящим в регионе будет внедрена онлайн-платформа „myChess“. С помощью нее шахматисты смогут тренироваться, обучаться, анализировать и решать задачи для совершенствования своих навыков», — говорится в сообщении. В ХМАО также планируют открыть школу гроссмейстеров и запустить совместный с шахматным клубом «Сбер Chess» проект. Он позволит юным шахматистам обучаться программированию и цифровым навыкам.