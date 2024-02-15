Госавтоинспекция устроила масштабные проверки свердловских автобусов

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Передача новых автобусов, полученных Екатеринбургом в лизинг в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, низкопольный автобус, городской транспорт
Всего было найдено 619 нарушений водителями автобусов Фото:

Госавтоинспекторы проверили почти три тысячи автобусов и нашли множество нарушений при перевозке людей. Например, у автобуса, который возил пассажиров из Катайска в Каменск-Уральский, обнаружили поддельные документы о прохождении техосмотра, водителю грозит уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

«В ходе рейда сотрудники Госавтоинспекции осмотрели 2961 автобус, выявили 619 нарушений водителями автобусов в области безопасности дорожного движения, из них 216 автобусов участвовали в дорожном движении при наличии технических неисправностей, в том числе 10 с внесенными изменениями в конструкцию без согласования с Госавтоинспекцией, шесть с неисправностями рулевого управления и тормозной системы. 10 автобусов задержаны и помещены на штрафстрянку», — пояснили в ведомстве.

А в Екатеринбурге нашли пассажирский автобус, который перевозил работников предприятия, но при этом у водителя отсутствовала путевая документация, предрейсовый технический контроль и медицинский осмотр. Кроме того, в транспорте был неисправен установленный тахограф.

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Госавтоинспекторы проверили почти три тысячи автобусов и нашли множество нарушений при перевозке людей. Например, у автобуса, который возил пассажиров из Катайска в Каменск-Уральский, обнаружили поддельные документы о прохождении техосмотра, водителю грозит уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области. «В ходе рейда сотрудники Госавтоинспекции осмотрели 2961 автобус, выявили 619 нарушений водителями автобусов в области безопасности дорожного движения, из них 216 автобусов участвовали в дорожном движении при наличии технических неисправностей, в том числе 10 с внесенными изменениями в конструкцию без согласования с Госавтоинспекцией, шесть с неисправностями рулевого управления и тормозной системы. 10 автобусов задержаны и помещены на штрафстрянку», — пояснили в ведомстве. А в Екатеринбурге нашли пассажирский автобус, который перевозил работников предприятия, но при этом у водителя отсутствовала путевая документация, предрейсовый технический контроль и медицинский осмотр. Кроме того, в транспорте был неисправен установленный тахограф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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