Госавтоинспекция устроила масштабные проверки свердловских автобусов

15 февраля 2024 в 17:42 Размер текста - 17 +

Всего было найдено 619 нарушений водителями автобусов Фото: Анна Майорова © URA.RU Госавтоинспекторы проверили почти три тысячи автобусов и нашли множество нарушений при перевозке людей. Например, у автобуса, который возил пассажиров из Катайска в Каменск-Уральский, обнаружили поддельные документы о прохождении техосмотра, водителю грозит уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области. «В ходе рейда сотрудники Госавтоинспекции осмотрели 2961 автобус, выявили 619 нарушений водителями автобусов в области безопасности дорожного движения, из них 216 автобусов участвовали в дорожном движении при наличии технических неисправностей, в том числе 10 с внесенными изменениями в конструкцию без согласования с Госавтоинспекцией, шесть с неисправностями рулевого управления и тормозной системы. 10 автобусов задержаны и помещены на штрафстрянку», — пояснили в ведомстве. А в Екатеринбурге нашли пассажирский автобус, который перевозил работников предприятия, но при этом у водителя отсутствовала путевая документация, предрейсовый технический контроль и медицинский осмотр. Кроме того, в транспорте был неисправен установленный тахограф.

Госавтоинспекторы проверили почти три тысячи автобусов и нашли множество нарушений при перевозке людей. Например, у автобуса, который возил пассажиров из Катайска в Каменск-Уральский, обнаружили поддельные документы о прохождении техосмотра, водителю грозит уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области. «В ходе рейда сотрудники Госавтоинспекции осмотрели 2961 автобус, выявили 619 нарушений водителями автобусов в области безопасности дорожного движения, из них 216 автобусов участвовали в дорожном движении при наличии технических неисправностей, в том числе 10 с внесенными изменениями в конструкцию без согласования с Госавтоинспекцией, шесть с неисправностями рулевого управления и тормозной системы. 10 автобусов задержаны и помещены на штрафстрянку», — пояснили в ведомстве. А в Екатеринбурге нашли пассажирский автобус, который перевозил работников предприятия, но при этом у водителя отсутствовала путевая документация, предрейсовый технический контроль и медицинский осмотр. Кроме того, в транспорте был неисправен установленный тахограф.