В Свердловской области запретили продажу энергетиков

В Свердловской области введен частичный запрет на продажу энергетических напитков. Энергетики перестанут продавать на территории культурных, образовательных и спортивных учреждений. Закон принят на заседании заксо.

«Полного запрета энергетиков не предполагается и не вводится», — заявила министр аграрной политики области Анна Кузнецова. При этом она уточнила, что запрет будет действовать точечно на территориях, определенных региональным законодательством. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.