Общество

В Свердловской области запретили продажу энергетиков

18 ноября 2025 в 15:26
Напитки не получится купить в определенных местах

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Свердловской области введен частичный запрет на продажу энергетических напитков. Энергетики перестанут продавать на территории культурных, образовательных и спортивных учреждений. Закон принят на заседании заксо.

«Полного запрета энергетиков не предполагается и не вводится», — заявила министр аграрной политики области Анна Кузнецова. При этом она уточнила, что запрет будет действовать точечно на территориях, определенных региональным законодательством. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Региональный закон об ограничении продажи энергетических напитков был принят заксобранием Свердловской области на прошлой неделе. Документ вступит в силу с 1 марта 2026 года. Закон был принят как следствие аналогичного федерального закона.

