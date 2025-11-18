В Свердловской области запретили продажу энергетиков
Напитки не получится купить в определенных местах
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Свердловской области введен частичный запрет на продажу энергетических напитков. Энергетики перестанут продавать на территории культурных, образовательных и спортивных учреждений. Закон принят на заседании заксо.
«Полного запрета энергетиков не предполагается и не вводится», — заявила министр аграрной политики области Анна Кузнецова. При этом она уточнила, что запрет будет действовать точечно на территориях, определенных региональным законодательством. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
Региональный закон об ограничении продажи энергетических напитков был принят заксобранием Свердловской области на прошлой неделе. Документ вступит в силу с 1 марта 2026 года. Закон был принят как следствие аналогичного федерального закона.
