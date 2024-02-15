Количество погибших при ударе ВСУ по Белгороду выросло

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При обстреле ВСУ по Белгороду ранения получили четверо детей Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

При обстреле ВСУ торгового центра в Белгородской области погибли шесть человек. В том числе один ребенок. Также пострадали 17 человек. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«В результате обстрела торгового центра в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок», — передает РИА Новости слова Кузнецова. Он добавил, что ранения разной степени тяжести получили 17 человек. Среди них — четыре ребенка.

Кроме того, Кузнецов отметил, что пострадавшим оказывается необходимая помощь. Также организованы телемедицинские консультации, которые проходят с федеральными медицинскими организациями Минздрава России.

Помимо прочего, по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в Белгород направлена бригада медиков федеральных центров. Они будут оказывать помощь пострадавшим, сообщает Минздрав России.

Ранее сообщалось, что во время обстрела украинской армии погиб четырехмесячный ребенок. Семья гуляла с ним на территории школы в коляске, в нее попали осколки ракетных снарядов.

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При обстреле ВСУ торгового центра в Белгородской области погибли шесть человек. В том числе один ребенок. Также пострадали 17 человек. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. «В результате обстрела торгового центра в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок», — передает РИА Новости слова Кузнецова. Он добавил, что ранения разной степени тяжести получили 17 человек. Среди них — четыре ребенка. Кроме того, Кузнецов отметил, что пострадавшим оказывается необходимая помощь. Также организованы телемедицинские консультации, которые проходят с федеральными медицинскими организациями Минздрава России. Помимо прочего, по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в Белгород направлена бригада медиков федеральных центров. Они будут оказывать помощь пострадавшим, сообщает Минздрав России. Ранее сообщалось, что во время обстрела украинской армии погиб четырехмесячный ребенок. Семья гуляла с ним на территории школы в коляске, в нее попали осколки ракетных снарядов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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