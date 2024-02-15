Количество погибших при ударе ВСУ по Белгороду выросло

15 февраля 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

При обстреле ВСУ по Белгороду ранения получили четверо детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область При обстреле ВСУ торгового центра в Белгородской области погибли шесть человек. В том числе один ребенок. Также пострадали 17 человек. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. «В результате обстрела торгового центра в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок», — передает РИА Новости слова Кузнецова. Он добавил, что ранения разной степени тяжести получили 17 человек. Среди них — четыре ребенка. Кроме того, Кузнецов отметил, что пострадавшим оказывается необходимая помощь. Также организованы телемедицинские консультации, которые проходят с федеральными медицинскими организациями Минздрава России. Помимо прочего, по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в Белгород направлена бригада медиков федеральных центров. Они будут оказывать помощь пострадавшим, сообщает Минздрав России . Ранее сообщалось, что во время обстрела украинской армии погиб четырехмесячный ребенок. Семья гуляла с ним на территории школы в коляске, в нее попали осколки ракетных снарядов.

При обстреле ВСУ торгового центра в Белгородской области погибли шесть человек. В том числе один ребенок. Также пострадали 17 человек. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. «В результате обстрела торгового центра в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок», — передает РИА Новости слова Кузнецова. Он добавил, что ранения разной степени тяжести получили 17 человек. Среди них — четыре ребенка. Кроме того, Кузнецов отметил, что пострадавшим оказывается необходимая помощь. Также организованы телемедицинские консультации, которые проходят с федеральными медицинскими организациями Минздрава России. Помимо прочего, по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в Белгород направлена бригада медиков федеральных центров. Они будут оказывать помощь пострадавшим, сообщает Минздрав России. Ранее сообщалось, что во время обстрела украинской армии погиб четырехмесячный ребенок. Семья гуляла с ним на территории школы в коляске, в нее попали осколки ракетных снарядов.