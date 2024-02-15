Количество погибших при ударе ВСУ по Белгороду выросло

При обстреле ВСУ торгового центра в Белгородской области погибли шесть человек. В том числе один ребенок. Также пострадали 17 человек. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«В результате обстрела торгового центра в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок», — передает РИА Новости слова Кузнецова. Он добавил, что ранения разной степени тяжести получили 17 человек. Среди них — четыре ребенка.
Кроме того, Кузнецов отметил, что пострадавшим оказывается необходимая помощь. Также организованы телемедицинские консультации, которые проходят с федеральными медицинскими организациями Минздрава России.
Помимо прочего, по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в Белгород направлена бригада медиков федеральных центров. Они будут оказывать помощь пострадавшим, сообщает
Ранее сообщалось, что во время обстрела украинской армии погиб четырехмесячный ребенок. Семья гуляла с ним на территории школы в коляске, в нее попали осколки ракетных снарядов.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.