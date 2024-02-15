В Екатеринбурге проведут повторную экспертизу тела Далера Бобиева

16 февраля 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

Обвиняемая в гибели ребенка Вероника Наумова находится под стражей Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев В Екатеринбурге тело погибшего шестилетнего Далера Бобиева отправят на еще одну экспертизу. Следователи будут разбираться в причинах гибели мальчика, сообщила URA.RU адвокат обвиняемой опекушни Вероники Наумовой Елена Хворова. «Знаю, что такая экспертиза должна быть назначена и проведена. Нужно установить точную причину смерти ребенка», — сказала Хворова. По ее словам, уголовное дело продолжат рассматривать в суде не раньше лета. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме отказались. Наумова находится в СИЗО. Ее обвиняют в убийстве, истязании и мошенничестве при получении выплат. История Далера началась 26 июня 2023 года. Тогда Наумова сообщила в полицию о пропаже ребенка. На поиски вышли полицейские, волонтеры и спасатели. Спустя три дня мальчика нашли мертвым в гараже, который принадлежит семье опекуна. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.

В Екатеринбурге тело погибшего шестилетнего Далера Бобиева отправят на еще одну экспертизу. Следователи будут разбираться в причинах гибели мальчика, сообщила URA.RU адвокат обвиняемой опекушни Вероники Наумовой Елена Хворова. «Знаю, что такая экспертиза должна быть назначена и проведена. Нужно установить точную причину смерти ребенка», — сказала Хворова. По ее словам, уголовное дело продолжат рассматривать в суде не раньше лета. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме отказались. Наумова находится в СИЗО. Ее обвиняют в убийстве, истязании и мошенничестве при получении выплат. История Далера началась 26 июня 2023 года. Тогда Наумова сообщила в полицию о пропаже ребенка. На поиски вышли полицейские, волонтеры и спасатели. Спустя три дня мальчика нашли мертвым в гараже, который принадлежит семье опекуна. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.