15 февраля 2024

В Екатеринбурге проведут повторную экспертизу тела Далера Бобиева

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Веронике Наумовой. Екатеринбург, наумова вероника
Обвиняемая в гибели ребенка Вероника Наумова находится под стражей Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

В Екатеринбурге тело погибшего шестилетнего Далера Бобиева отправят на еще одну экспертизу. Следователи будут разбираться в причинах гибели мальчика, сообщила URA.RU адвокат обвиняемой опекушни Вероники Наумовой Елена Хворова.

«Знаю, что такая экспертиза должна быть назначена и проведена. Нужно установить точную причину смерти ребенка», — сказала Хворова. По ее словам, уголовное дело продолжат рассматривать в суде не раньше лета. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме отказались.

Наумова находится в СИЗО. Ее обвиняют в убийстве, истязании и мошенничестве при получении выплат.

История Далера началась 26 июня 2023 года. Тогда Наумова сообщила в полицию о пропаже ребенка. На поиски вышли полицейские, волонтеры и спасатели. Спустя три дня мальчика нашли мертвым в гараже, который принадлежит семье опекуна. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.

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В Екатеринбурге тело погибшего шестилетнего Далера Бобиева отправят на еще одну экспертизу. Следователи будут разбираться в причинах гибели мальчика, сообщила URA.RU адвокат обвиняемой опекушни Вероники Наумовой Елена Хворова. «Знаю, что такая экспертиза должна быть назначена и проведена. Нужно установить точную причину смерти ребенка», — сказала Хворова. По ее словам, уголовное дело продолжат рассматривать в суде не раньше лета. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме отказались. Наумова находится в СИЗО. Ее обвиняют в убийстве, истязании и мошенничестве при получении выплат. История Далера началась 26 июня 2023 года. Тогда Наумова сообщила в полицию о пропаже ребенка. На поиски вышли полицейские, волонтеры и спасатели. Спустя три дня мальчика нашли мертвым в гараже, который принадлежит семье опекуна. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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