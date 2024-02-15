Мишустин сделал подарок горнолыжникам

Правительство направит 1 млрд на развитие горнолыжных курортов
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В 2023 году поддержка горнолыжных курортов РФ превысила 55 млрд рублей Фото:

Правительство выделит 1 млрд рублей на поддержку крупных горнолыжных курортов России, средства пойдут на льготное кредитование для создания и модернизации инфраструктуры. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Правительство уделяет особое внимание повышению качества туристических услуг, созданию, что самое важное, соответствующей инфраструктуры. Для решения таких задач в прошлом году направили более 55 млрд рублей. <…> Сегодня выделим еще миллиард рублей для обустройства этих комплексов», — сообщил Мишустин, передает сайт правительства.

По словам Мишустина, предоставляемые ресурсы можно будет использовать для сооружения новых объектов, для модернизации канатных дорог, оборудования трасс и закупки необходимой техники. Распоряжение о выделении средств уже подписано.

Отмечается, что речь идет о развитии крупных курортов, рассчитанных не менее чем на 500 тысяч посетителей в год. «Этого показателя необходимо достичь через два года после ввода объекта в эксплуатацию», — отмечается в сообщении на сайте кабмина.

Программа выделения льготных кредитов в сфере туризма в РФ запущена в 2021 году. В 2023 году она расширена в части строительства парков развлечений, аквапарков и инфраструктуры для горнолыжных курортов.

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Правительство выделит 1 млрд рублей на поддержку крупных горнолыжных курортов России, средства пойдут на льготное кредитование для создания и модернизации инфраструктуры. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Правительство уделяет особое внимание повышению качества туристических услуг, созданию, что самое важное, соответствующей инфраструктуры. Для решения таких задач в прошлом году направили более 55 млрд рублей. <…> Сегодня выделим еще миллиард рублей для обустройства этих комплексов», — сообщил Мишустин, передает сайт правительства. По словам Мишустина, предоставляемые ресурсы можно будет использовать для сооружения новых объектов, для модернизации канатных дорог, оборудования трасс и закупки необходимой техники. Распоряжение о выделении средств уже подписано. Отмечается, что речь идет о развитии крупных курортов, рассчитанных не менее чем на 500 тысяч посетителей в год. «Этого показателя необходимо достичь через два года после ввода объекта в эксплуатацию», — отмечается в сообщении на сайте кабмина. Программа выделения льготных кредитов в сфере туризма в РФ запущена в 2021 году. В 2023 году она расширена в части строительства парков развлечений, аквапарков и инфраструктуры для горнолыжных курортов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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