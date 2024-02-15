Пермский турагент рассказала, как сэкономить на отдыхе в Египте

Пермский турагент Балыбердина: туры в Египет подешевели на 10%

Египетские отели снизили цены Фото: Алена Полозова © URA.RU

У жителей Перми появилась возможность выгодно слетать на отдых в Египет. Экономия на путешествии составит до 10%, если лететь из Екатеринбурга или Москвы, рассказала URA.RU директор пермского турагентства «А-Тур» Алина Балыбердина.

«Примерно на 10% стали дешевле туры в Египет с вылетом из Екатеринбурга и Москвы. Это связано с тем, что отели сделали акции на проживание в феврале и марте», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства.

Она уточнила, что цены на туры в Египет из Екатеринбурга в феврале начинаются от 122 тысяч рублей на двоих. В стоимость путевки включен перелет до курорта Шарм-эль-Шейх, проживание в трехзвездочном отеле в течение 11 ночей, питание по системе «Все включено», страховка, трансфер от аэропорта до отеля и обратно. Лететь из Москвы будет еще дешевле. Цены на туры в феврале и марте на египетские курорты из столичных аэропортов начинаются от 119 тысяч рублей на двоих на 11 ночей. Также есть прямые перелеты в Шарм-эль-Шейх из Перми, но цены на путевки намного выше. Они стартуют от 167 тысяч на двоих на девять ночей.