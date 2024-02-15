На курганской дороге пассажирский автобус съехал в кювет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторы УрФО в Кургане. Презентация техники курганских предприятий., салон автобуса
Курганский автобус попал в ДТП Фото:

На дороге Курган — Нижняя Утятка пассажирский автобус съехал в кювет. Об этом сообщается в социальных сетях.

«На автодороге Курган — Нижняя Утятка съехал в кювет и перевернулся автобус SIMAZ 2258. Транспорт принадлежит компании „Кургангортранс“ (бывшее ООО „Транссервис“)», — указано в посте telegram-канала «Курганский транспорт».

Дополнительная информация о произошедшем и о пострадавших на данный момент неизвестна. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в управление ГИБДД по Кургану. Журналисту ответили, что информацию по данному происшествию сообщат позже. Новость будет дополнена после получения комментария. Корреспондент URA.RU также обратился за комментарием к гендиректору ООО «Кургангортранс» Наталье Кутеповой. Оперативно получить ответ не удалось.

Автобус курганского перевозчика съехал с дороги
Автобус курганского перевозчика съехал с дороги
Фото:

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На дороге Курган — Нижняя Утятка пассажирский автобус съехал в кювет. Об этом сообщается в социальных сетях. «На автодороге Курган — Нижняя Утятка съехал в кювет и перевернулся автобус SIMAZ 2258. Транспорт принадлежит компании „Кургангортранс“ (бывшее ООО „Транссервис“)», — указано в посте telegram-канала «Курганский транспорт». Дополнительная информация о произошедшем и о пострадавших на данный момент неизвестна. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в управление ГИБДД по Кургану. Журналисту ответили, что информацию по данному происшествию сообщат позже. Новость будет дополнена после получения комментария. Корреспондент URA.RU также обратился за комментарием к гендиректору ООО «Кургангортранс» Наталье Кутеповой. Оперативно получить ответ не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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