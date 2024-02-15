Родители заступились за екатеринбургского учителя, швырнувшего тетрадь

15 февраля 2024 в 20:03 Размер текста - 17 +

Некоторые мамы считают, что дети довели педагога (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Преподаватель английского языка екатеринбургской школы № 61 Оксана Алимова — хороший, грамотный специалист, которого любят и уважают ученики и родители. Такое мнение URA.RU озвучила мама мальчика, чью тетрадь учительница швырнула в класс. По ее словам, момент, который попал на видео, не является показательным. Это лишь следствие того, что ребята сами довели педагога до срыва. «Я мама того самого мальчика, у которого Оксана Сергеевна выхватила тетрадь. Она спокойный, адекватный человек, и если она себя так повела, значит, это наши дети ее до этого довели. Они галдели, не слушались, и в этот момент она просто оказалась рядом с партой сына. Ну кинула она тетрадь, но она кинула ее не в учеников, а просто кинула. Я в этом ее нисколько не виню, не имею претензий», — заявила мама ребенка. Она подчеркнула, что это мнение не только ее, но и большинства родителей, чьи дети учат у Алимовой английский. Все они считают ее сильным педагогом. Случай, о котором идет речь, произошел, по словам женщины, еще в прошлом году. Тогда второй преподаватель английского ушел на больничный, а на Алимову легла двойная нагрузка. В те дни вместо 15 учеников у нее было 30. «Она очень хорошо преподает свой предмет, у нас в городе мало таких учителей. У нас ведь сейчас какие дети? Они очень хорошо знают свои права, но не знают своих обязанностей. Не знают того, что они должны получать на уроке знания и молча записывать их в тетрадку», — добавила женщина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Преподаватель английского языка екатеринбургской школы № 61 Оксана Алимова — хороший, грамотный специалист, которого любят и уважают ученики и родители. Такое мнение URA.RU озвучила мама мальчика, чью тетрадь учительница швырнула в класс. По ее словам, момент, который попал на видео, не является показательным. Это лишь следствие того, что ребята сами довели педагога до срыва. «Я мама того самого мальчика, у которого Оксана Сергеевна выхватила тетрадь. Она спокойный, адекватный человек, и если она себя так повела, значит, это наши дети ее до этого довели. Они галдели, не слушались, и в этот момент она просто оказалась рядом с партой сына. Ну кинула она тетрадь, но она кинула ее не в учеников, а просто кинула. Я в этом ее нисколько не виню, не имею претензий», — заявила мама ребенка. Она подчеркнула, что это мнение не только ее, но и большинства родителей, чьи дети учат у Алимовой английский. Все они считают ее сильным педагогом. Случай, о котором идет речь, произошел, по словам женщины, еще в прошлом году. Тогда второй преподаватель английского ушел на больничный, а на Алимову легла двойная нагрузка. В те дни вместо 15 учеников у нее было 30. «Она очень хорошо преподает свой предмет, у нас в городе мало таких учителей. У нас ведь сейчас какие дети? Они очень хорошо знают свои права, но не знают своих обязанностей. Не знают того, что они должны получать на уроке знания и молча записывать их в тетрадку», — добавила женщина.