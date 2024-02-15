Гладков показал последствия удара ВСУ по Белгороду. Фото

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Гладков заявил, что в 15 частых домовладениях выявлены повреждения из-за атаки ВСУ Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

В результате ударов ВСУ по Белгородской области были выбиты окна в более чем 100 квартирах. Также осколками повреждены 34 машины и четыре магазина. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

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«В городе Белгороде в 128 квартирах 10 МКД выбиты окна, различные повреждения выявлены в 15 частных домовладениях, осколками повреждены 34 автомобиля», — пишет Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что также повреждения получили четыре магазина и промышленное предприятие.

Кроме того, в поселке Дубовое пострадали три МКД, четыре частных домовладения и шесть автомобилей. В поселке Разумное разрешен многоквартирный дом. Гладков заявил, что обход продолжается.

https://t.me/vvgladkov/5120?single
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https://t.me/vvgladkov/5120?single
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В результате ударов ВСУ по Белгородской области были выбиты окна в более чем 100 квартирах. Также осколками повреждены 34 машины и четыре магазина. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. «В городе Белгороде в 128 квартирах 10 МКД выбиты окна, различные повреждения выявлены в 15 частных домовладениях, осколками повреждены 34 автомобиля», — пишет Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что также повреждения получили четыре магазина и промышленное предприятие. Кроме того, в поселке Дубовое пострадали три МКД, четыре частных домовладения и шесть автомобилей. В поселке Разумное разрешен многоквартирный дом. Гладков заявил, что обход продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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