«В городе Белгороде в 128 квартирах 10 МКД выбиты окна, различные повреждения выявлены в 15 частных домовладениях, осколками повреждены 34 автомобиля», — пишет Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что также повреждения получили четыре магазина и промышленное предприятие.
Кроме того, в поселке Дубовое пострадали три МКД, четыре частных домовладения и шесть автомобилей. В поселке Разумное разрешен многоквартирный дом. Гладков заявил, что обход продолжается.
В результате ударов ВСУ по Белгородской области были выбиты окна в более чем 100 квартирах. Также осколками повреждены 34 машины и четыре магазина. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. «В городе Белгороде в 128 квартирах 10 МКД выбиты окна, различные повреждения выявлены в 15 частных домовладениях, осколками повреждены 34 автомобиля», — пишет Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что также повреждения получили четыре магазина и промышленное предприятие. Кроме того, в поселке Дубовое пострадали три МКД, четыре частных домовладения и шесть автомобилей. В поселке Разумное разрешен многоквартирный дом. Гладков заявил, что обход продолжается.