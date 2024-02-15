Гладков показал последствия удара ВСУ по Белгороду. Фото

15 февраля 2024 в 19:18 Размер текста - 17 +

Гладков заявил, что в 15 частых домовладениях выявлены повреждения из-за атаки ВСУ Фото: Евгений Силантьев/ТАСС новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область В результате ударов ВСУ по Белгородской области были выбиты окна в более чем 100 квартирах. Также осколками повреждены 34 машины и четыре магазина. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Новость по теме Появились фото и видео последствий удара ВСУ по Белгороду «В городе Белгороде в 128 квартирах 10 МКД выбиты окна, различные повреждения выявлены в 15 частных домовладениях, осколками повреждены 34 автомобиля», — пишет Гладков в своем telegram- канале . Он добавил, что также повреждения получили четыре магазина и промышленное предприятие. Кроме того, в поселке Дубовое пострадали три МКД, четыре частных домовладения и шесть автомобилей. В поселке Разумное разрешен многоквартирный дом. Гладков заявил, что обход продолжается. Фото: telegram-канал Вячеслава Гладкова Фото: telegram-канал Вячеслава Гладкова

В результате ударов ВСУ по Белгородской области были выбиты окна в более чем 100 квартирах. Также осколками повреждены 34 машины и четыре магазина. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. «В городе Белгороде в 128 квартирах 10 МКД выбиты окна, различные повреждения выявлены в 15 частных домовладениях, осколками повреждены 34 автомобиля», — пишет Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что также повреждения получили четыре магазина и промышленное предприятие. Кроме того, в поселке Дубовое пострадали три МКД, четыре частных домовладения и шесть автомобилей. В поселке Разумное разрешен многоквартирный дом. Гладков заявил, что обход продолжается.