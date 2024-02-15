Появились фото и видео последствий удара ВСУ по Белгороду

Минобороны РФ: ПВО сбила 14 украинских снарядов над Белгородской областью
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Вооруженные силы Украины. stock, зима, артиллерия, пушка, всу,  stock
ПВО сбила 14 украинских снарядов над Белгородской областью Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

ВСУ ударили по спальному району Белгорода. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, погибло пять человек. В Минобороны РФ сообщили, что над территорией области ПВО сбила 14 реактивных снарядов. URA.RU собрало фото и видео с места, куда в Белгороде ударили украинские снаряды.

По словам Гладкова, погибли пять человек, в том числе один ребенок. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Еще 18 человек пострадали, пять из которых — дети. В части домов города выбиты окна, повреждено одно из промышленных предприятий. На месте работают спасатели, а бригады скорой помощи оказывают помощь пострадавшим.

URA.RU ведет онлайн-трансляцию. Кроме того, все, что известно об обстреле к этому часу, агентство собрало в отдельном материале.

Снаряды ВСУ попали в один из торговых центров Белгорода. На место съехались бригады скорой помощи
Снаряды ВСУ попали в один из торговых центров Белгорода. На место съехались бригады скорой помощи
Фото:
Возле ТЦ, где ударил украинский снаряд, работают спасатели
Возле ТЦ, где ударил украинский снаряд, работают спасатели
Фото:
В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ наносили удары с помощью чешской РСЗО M-70 «Вампир». Обломки реактивных снарядов лежат на улицах города
В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ наносили удары с помощью чешской РСЗО M-70 «Вампир». Обломки реактивных снарядов лежат на улицах города
Фото:
Один из обломков упавшего чешского снаряда ВСУ. Жители находят их по всему городу
Один из обломков упавшего чешского снаряда ВСУ. Жители находят их по всему городу
Фото:
Обломки снарядов задели машины белгородцев
Обломки снарядов задели машины белгородцев
Фото:
Обломки украинских снарядов упали и на территории школьного стадиона. На место выехал губернатор Гладков
Обломки украинских снарядов упали и на территории школьного стадиона. На место выехал губернатор Гладков
Фото:
В части домов города выбило окна
В части домов города выбило окна
Фото:

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ВСУ ударили по спальному району Белгорода. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, погибло пять человек. В Минобороны РФ сообщили, что над территорией области ПВО сбила 14 реактивных снарядов. URA.RU собрало фото и видео с места, куда в Белгороде ударили украинские снаряды. По словам Гладкова, погибли пять человек, в том числе один ребенок. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Еще 18 человек пострадали, пять из которых — дети. В части домов города выбиты окна, повреждено одно из промышленных предприятий. На месте работают спасатели, а бригады скорой помощи оказывают помощь пострадавшим. URA.RU ведет онлайн-трансляцию. Кроме того, все, что известно об обстреле к этому часу, агентство собрало в отдельном материале.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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