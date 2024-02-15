Появились фото и видео последствий удара ВСУ по Белгороду

ВСУ ударили по спальному району Белгорода. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, погибло пять человек. В Минобороны РФ сообщили, что над территорией области ПВО сбила 14 реактивных снарядов. URA.RU собрало фото и видео с места, куда в Белгороде ударили украинские снаряды.
По словам Гладкова, погибли пять человек, в том числе один ребенок. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Еще 18 человек пострадали, пять из которых — дети. В части домов города выбиты окна, повреждено одно из промышленных предприятий. На месте работают спасатели, а бригады скорой помощи оказывают помощь пострадавшим.
ВСУ ударили по спальному району Белгорода. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, погибло пять человек. В Минобороны РФ сообщили, что над территорией области ПВО сбила 14 реактивных снарядов. URA.RU собрало фото и видео с места, куда в Белгороде ударили украинские снаряды. По словам Гладкова, погибли пять человек, в том числе один ребенок. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Еще 18 человек пострадали, пять из которых — дети. В части домов города выбиты окна, повреждено одно из промышленных предприятий. На месте работают спасатели, а бригады скорой помощи оказывают помощь пострадавшим. URA.RU ведет онлайн-трансляцию. Кроме того, все, что известно об обстреле к этому часу, агентство собрало в отдельном материале.