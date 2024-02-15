Появились фото и видео последствий удара ВСУ по Белгороду

Минобороны РФ: ПВО сбила 14 украинских снарядов над Белгородской областью

15 февраля 2024 в 16:08 Размер текста - 17 +

ПВО сбила 14 украинских снарядов над Белгородской областью Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область ВСУ ударили по спальному району Белгорода. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, погибло пять человек. В Минобороны РФ сообщили, что над территорией области ПВО сбила 14 реактивных снарядов. URA.RU собрало фото и видео с места, куда в Белгороде ударили украинские снаряды. По словам Гладкова, погибли пять человек, в том числе один ребенок. Об этом он сообщил в своем telegram-канале . Еще 18 человек пострадали, пять из которых — дети. В части домов города выбиты окна, повреждено одно из промышленных предприятий. На месте работают спасатели, а бригады скорой помощи оказывают помощь пострадавшим. URA.RU ведет онлайн-трансляцию. Кроме того, все, что известно об обстреле к этому часу, агентство собрало в отдельном материале. Снаряды ВСУ попали в один из торговых центров Белгорода. На место съехались бригады скорой помощи Фото: соцсети Возле ТЦ, где ударил украинский снаряд, работают спасатели Фото: telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ наносили удары с помощью чешской РСЗО M-70 «Вампир». Обломки реактивных снарядов лежат на улицах города Фото: соцсети Один из обломков упавшего чешского снаряда ВСУ. Жители находят их по всему городу Фото: соцсети Обломки снарядов задели машины белгородцев Фото: соцсети Обломки украинских снарядов упали и на территории школьного стадиона. На место выехал губернатор Гладков Фото: telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова В части домов города выбило окна Фото: telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

ВСУ ударили по спальному району Белгорода. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, погибло пять человек. В Минобороны РФ сообщили, что над территорией области ПВО сбила 14 реактивных снарядов. URA.RU собрало фото и видео с места, куда в Белгороде ударили украинские снаряды. По словам Гладкова, погибли пять человек, в том числе один ребенок. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Еще 18 человек пострадали, пять из которых — дети. В части домов города выбиты окна, повреждено одно из промышленных предприятий. На месте работают спасатели, а бригады скорой помощи оказывают помощь пострадавшим. URA.RU ведет онлайн-трансляцию. Кроме того, все, что известно об обстреле к этому часу, агентство собрало в отдельном материале.