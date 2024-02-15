Путин заехал в модернизированную школу в Нижнем Тагиле. Видео

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Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского дискуссионного клуба. Сочи, путин владимир, топ
Владимиру Путину увиденное понравилось Фото:

После «Уралвагонзавода» президент РФ Владимир Путин вместе со своим полпредом в УрФО Владимиром Якушевым отправился в модернизированную школу №32 в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Видео в telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Хороший проект у вас получился, да? Модернизации школы», — спросил директора Галину Масликову Путин. На что она ответила: «Отличный, Владимир Владимирович». И отметила также, что во время реконструкции «все вопросы решались на раз». Президент также посидел за партой в кабинете физики.

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После «Уралвагонзавода» президент РФ Владимир Путин вместе со своим полпредом в УрФО Владимиром Якушевым отправился в модернизированную школу №32 в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Видео в telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин. «Хороший проект у вас получился, да? Модернизации школы», — спросил директора Галину Масликову Путин. На что она ответила: «Отличный, Владимир Владимирович». И отметила также, что во время реконструкции «все вопросы решались на раз». Президент также посидел за партой в кабинете физики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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