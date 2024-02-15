Путин заехал в модернизированную школу в Нижнем Тагиле. Видео

15 февраля 2024 в 21:49 Размер текста - 17 +

Владимиру Путину увиденное понравилось Фото: Владимир Андреев © URA.RU После «Уралвагонзавода» президент РФ Владимир Путин вместе со своим полпредом в УрФО Владимиром Якушевым отправился в модернизированную школу №32 в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Видео в telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин. «Хороший проект у вас получился, да? Модернизации школы», — спросил директора Галину Масликову Путин. На что она ответила: «Отличный, Владимир Владимирович». И отметила также, что во время реконструкции «все вопросы решались на раз». Президент также посидел за партой в кабинете физики.

После «Уралвагонзавода» президент РФ Владимир Путин вместе со своим полпредом в УрФО Владимиром Якушевым отправился в модернизированную школу №32 в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Видео в telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин. «Хороший проект у вас получился, да? Модернизации школы», — спросил директора Галину Масликову Путин. На что она ответила: «Отличный, Владимир Владимирович». И отметила также, что во время реконструкции «все вопросы решались на раз». Президент также посидел за партой в кабинете физики.