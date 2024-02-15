В ХМАО резко выросли цены на овощи

16 февраля 2024 в 03:06 Размер текста - 17 +

В ХМАО огурцы подорожали больше всех Фото: Илья Московец © URA.RU В ХМАО почти за месяц резко поднялись цены на некоторые овощи. Всех сильнее подорожали огурцы — на 46,02 рубля. Такие данные приводит Тюменьстат с 9 января по 5 февраля этого года. «В ХМАО по состоянию с 9 января по 5 февраля выросла стоимость овощей. Огурцы свежие подорожали с 275,96 до 321,98 за килограмм, а помидоры — с 280,63 до 292,09 рубля. Также стала дороже свекла столовая — с 35,76 до 40,69, морковь — с 47,09 до 52,20 рубля», — указано в документе. Пресс-служба Росстата рассказала URA.RU, что в регионе осенью 2023 года уже росли цены на огурцы и помидоры. Средняя стоимость увеличилась сразу на 13%. Самые дорогие овощи тогда, по данным исследования Росстата, продавали в Белоярском.

В ХМАО почти за месяц резко поднялись цены на некоторые овощи. Всех сильнее подорожали огурцы — на 46,02 рубля. Такие данные приводит Тюменьстат с 9 января по 5 февраля этого года. «В ХМАО по состоянию с 9 января по 5 февраля выросла стоимость овощей. Огурцы свежие подорожали с 275,96 до 321,98 за килограмм, а помидоры — с 280,63 до 292,09 рубля. Также стала дороже свекла столовая — с 35,76 до 40,69, морковь — с 47,09 до 52,20 рубля», — указано в документе. Пресс-служба Росстата рассказала URA.RU, что в регионе осенью 2023 года уже росли цены на огурцы и помидоры. Средняя стоимость увеличилась сразу на 13%. Самые дорогие овощи тогда, по данным исследования Росстата, продавали в Белоярском.