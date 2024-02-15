В Госдуме призвали Киев перебросить войска к границам Польши

16 февраля 2024 в 03:54 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы предупредил Украину об опасности на границе с Польшей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Украинцам необходимо перебросить свои вооруженные силы на границу с Польшей, поскольку оттуда исходит главная угроза Киеву. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. «Реальная угроза Украине исходит от Польши, которая давно мечтает прирасти за счет ее территорий. Поэтому киевским властям следовало бы перебросить свои деморализованные войска к польской границе», — передает РИА Новости слова Шеремета. По мнению Шеремета, поляки видят, что Украина ослаблена. Он добавил, что в Польше ждут удобного момента для увеличения своей территории за счет украинских земель. Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов отметил, что захват украинских земель — это вековая мечта Польши. Он добавил, что поляки считают земли вокруг Львова исконно своими. Но это возможно в ситуации, когда украинский режим будет близок к краху, а действующий президент Украины Владимир Зеленский, или кто будет на его месте, сами призовут поляков, передает «Национальная служба новостей».

Украинцам необходимо перебросить свои вооруженные силы на границу с Польшей, поскольку оттуда исходит главная угроза Киеву. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. «Реальная угроза Украине исходит от Польши, которая давно мечтает прирасти за счет ее территорий. Поэтому киевским властям следовало бы перебросить свои деморализованные войска к польской границе», — передает РИА Новости слова Шеремета. По мнению Шеремета, поляки видят, что Украина ослаблена. Он добавил, что в Польше ждут удобного момента для увеличения своей территории за счет украинских земель. Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов отметил, что захват украинских земель — это вековая мечта Польши. Он добавил, что поляки считают земли вокруг Львова исконно своими. Но это возможно в ситуации, когда украинский режим будет близок к краху, а действующий президент Украины Владимир Зеленский, или кто будет на его месте, сами призовут поляков, передает «Национальная служба новостей».