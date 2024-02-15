Песков: схема ВСМ Москва — Петербург согласована на совещании у Путина

16 февраля 2024 в 04:09 Размер текста - 17 +

По словам Пескова, основная схема будущей ВСМ согласована Фото: Владимир Андреев © URA.RU Основная схема Высокоскоростной железной дороги (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом согласованна. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам совещания, которое провел глава государства. «Высокоскоростная железная дорога будет. Детали документа оперативно доработаны и проект согласован», — заявил Песков ТАСС. Президент Владимир Путин провел в четверг спецсовещание, которое было посвящено строительству ВСМ. Министр транспорта РФ Виталий Савельев отметил, что при закупке подвижного состава для высокоскоростной магистрали потребуется 148 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на первую партию из 28 поездов.

Основная схема Высокоскоростной железной дороги (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом согласованна. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам совещания, которое провел глава государства. «Высокоскоростная железная дорога будет. Детали документа оперативно доработаны и проект согласован», — заявил Песков ТАСС. Президент Владимир Путин провел в четверг спецсовещание, которое было посвящено строительству ВСМ. Министр транспорта РФ Виталий Савельев отметил, что при закупке подвижного состава для высокоскоростной магистрали потребуется 148 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на первую партию из 28 поездов.