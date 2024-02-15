Путин: регионы должны детально проработать проект ВСМ Москва — Петербург

Проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург требует детального согласования с регионами, через которые она пройдет. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Конечно, проект магистрали Москва — Санкт-Петербург должен быть детально проработан с регионами, по территории которых пройдет эта трасса», — сказал Путин на совещании о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения в РФ. Президент также призвал руководителей регионов ответственно подойти к задачам проекта, сказано в тексте.
Путин прибыл на завод «Уральские локомотивы» (входит в группу «Синара») в Верхней Пышме. Там он осмотрел производство и технику, включая новый проект высокоскоростного поезда. Также он провел совещание по развитию высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.
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