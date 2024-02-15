15 февраля 2024

Минтранс оценил затраты на первую партию поездов для ВСМ

Глава Минтранса: первая партия поездов для ВСМ обойдется в 148 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по транспорту. Москва, савельев виталий
По словам Савельева, первые поезда ВСМ выйдут на линию через 4 года Фото:

Первая партия из 28 поездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург потребует 148 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

«При закупки подвижного состава требуется 148 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на первую партию из 28 поездов», — сказал Савельев.

Глава Минтранса отметил, что первая партия поездов поступит на линию к 2028 году. Поезда будут ходить по высокоскоростной магистрали по маршруту Москва — Санкт-Петербург каждые 10-15 минут.

Путин провел совещание по вопросу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. В частности он запросил предложения по финансированию проекта. URA.RU приводит главные заявления президента России.

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Первая партия из 28 поездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург потребует 148 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. «При закупки подвижного состава требуется 148 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на первую партию из 28 поездов», — сказал Савельев. Глава Минтранса отметил, что первая партия поездов поступит на линию к 2028 году. Поезда будут ходить по высокоскоростной магистрали по маршруту Москва — Санкт-Петербург каждые 10-15 минут. Путин провел совещание по вопросу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. В частности он запросил предложения по финансированию проекта. URA.RU приводит главные заявления президента России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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