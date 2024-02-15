Минтранс оценил затраты на первую партию поездов для ВСМ

Первая партия из 28 поездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург потребует 148 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
«При закупки подвижного состава требуется 148 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на первую партию из 28 поездов», — сказал Савельев.
Глава Минтранса отметил, что первая партия поездов поступит на линию к 2028 году. Поезда будут ходить по высокоскоростной магистрали по маршруту Москва — Санкт-Петербург каждые 10-15 минут.
Путин провел совещание по вопросу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. В частности он запросил предложения по финансированию проекта. URA.RU приводит главные заявления президента России.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.