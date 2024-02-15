ЭкоЧум отправится в путешествие по ЯНАО. Фото

16 февраля 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

Путешествовать чум будет до конца марта Фото: пресс-служба компании «Инновационные технологии» Выездная площадка проекта «ЯмалЭкоДом», реализуемого регоператором ТКО ЯНАО, начнет работу 24 февраля в Надымском районе. Как рассказали в пресс-службе компании «Инновационные технологии», на праздновании Дня оленевода в муниципалитетах округа можно будет посетить ЭкоЧум. «ЭкоЧум — уникальный ямальский формат, и мы гордимся тем, что придумали и реализовали его. Оказалось, что другое, более подходящее место для разговора об экологии, чем традиционный чум из деревянных шестов и оленьих шкур, сложно себе представить. Мы получили большой отклик от наших гостей в в прошлом году, решили не просто повторить, но и расширить географию проекта», — рассказал генеральный директор компании Артем Ткаченко. В этом году ЭкоЧум заедет в пять городов и предложит гостям несколько мастер-классов по изготовлению животных и национальных кукол из вторсырья. Также команда проекта проведет викторину «Быть эко — логично». Гостям чума покажут и театр теней по мотивам экосказок, которые присылали на новогодний конкурс ямальские дети. Внутри ЭкоЧума можно будет обменяться книгами и игрушками, а возле него все желающие смогут испытать велошредер — установку по измельчению пластика и поучаствовать в сборе крышек, из которых в дальнейшем будут делать сувениры. «Самый частый вопрос: будет ли знаменитый чай? Будет обязательно. В прошлом году мы разлили порядка 70 литров нашего экологичного напитка из ямальских трав и ягод. И на этот раз всех наших гостей будем угощать горячим обдорским чаем, а на десерт предложим пряник и душевный разговор про экологию», — поделилась планами руководитель проекта «ЯмалЭкоДом» Инга Петраускайте. Первая остановка ЭкоЧума будет в Надыме — его установят у озера Янтарного 24 и 25 февраля. Затем он направится в Новый Уренгой, где будет доступен для посещения 9 и 10 марта. В Салехарде праздник пройдет 23 и 24 марта. А завершит ямальское путешествие ЭкоЧума 30 марта День оленевода в Ноябрьске. Гости ЭкоЧума смогут посетить серию разнообразных мероприятий Фото: пресс-служба компании «Инновационные технологии» Около чума будет установлен велошредер, с помощью которого можно переработать старые пластиковые крышки Фото: пресс-служба компании «Инновационные технологии» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Выездная площадка проекта «ЯмалЭкоДом», реализуемого регоператором ТКО ЯНАО, начнет работу 24 февраля в Надымском районе. Как рассказали в пресс-службе компании «Инновационные технологии», на праздновании Дня оленевода в муниципалитетах округа можно будет посетить ЭкоЧум. «ЭкоЧум — уникальный ямальский формат, и мы гордимся тем, что придумали и реализовали его. Оказалось, что другое, более подходящее место для разговора об экологии, чем традиционный чум из деревянных шестов и оленьих шкур, сложно себе представить. Мы получили большой отклик от наших гостей в в прошлом году, решили не просто повторить, но и расширить географию проекта», — рассказал генеральный директор компании Артем Ткаченко. В этом году ЭкоЧум заедет в пять городов и предложит гостям несколько мастер-классов по изготовлению животных и национальных кукол из вторсырья. Также команда проекта проведет викторину «Быть эко — логично». Гостям чума покажут и театр теней по мотивам экосказок, которые присылали на новогодний конкурс ямальские дети. Внутри ЭкоЧума можно будет обменяться книгами и игрушками, а возле него все желающие смогут испытать велошредер — установку по измельчению пластика и поучаствовать в сборе крышек, из которых в дальнейшем будут делать сувениры. «Самый частый вопрос: будет ли знаменитый чай? Будет обязательно. В прошлом году мы разлили порядка 70 литров нашего экологичного напитка из ямальских трав и ягод. И на этот раз всех наших гостей будем угощать горячим обдорским чаем, а на десерт предложим пряник и душевный разговор про экологию», — поделилась планами руководитель проекта «ЯмалЭкоДом» Инга Петраускайте. Первая остановка ЭкоЧума будет в Надыме — его установят у озера Янтарного 24 и 25 февраля. Затем он направится в Новый Уренгой, где будет доступен для посещения 9 и 10 марта. В Салехарде праздник пройдет 23 и 24 марта. А завершит ямальское путешествие ЭкоЧума 30 марта День оленевода в Ноябрьске.