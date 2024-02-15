В Сургуте следователи разбираются в ЧП с сорвавшимся с 16 этажа лифтом

Следственный отдел Сургута разбирается в ЧП с сорвавшимся с 16 этажа лифтом с мужчиной в кабине. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета ХМАО.
«Следственным отделом по городу Сургуту следственного управления СК России по ХМАО-Югре организована процессуальная проверка по факту оказания услуг по техническому обслуживанию лифта, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — сообщает пресс-служба СК. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Инцидент произошел 15 февраля 2024 года. В многоквартирнике Сургута лифт с находящимся в кабине мужчиной сорвался и пролетел несколько этажей. После остановки двери заклинило, лифт открыли прибывшие на место сотрудники дежурной службы. Сургутянин не пострадал.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.