15 февраля 2024

В Сургуте следователи разбираются в ЧП с сорвавшимся с 16 этажа лифтом

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Башня «Исеть». Екатеринбург, небоскреб, шахта лифта, высота
Инцидентом с упавшим лифтом заинтересовались следователи Фото:

Следственный отдел Сургута разбирается в ЧП с сорвавшимся с 16 этажа лифтом с мужчиной в кабине. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета ХМАО.

«Следственным отделом по городу Сургуту следственного управления СК России по ХМАО-Югре организована процессуальная проверка по факту оказания услуг по техническому обслуживанию лифта, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — сообщает пресс-служба СК. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Инцидент произошел 15 февраля 2024 года. В многоквартирнике Сургута лифт с находящимся в кабине мужчиной сорвался и пролетел несколько этажей. После остановки двери заклинило, лифт открыли прибывшие на место сотрудники дежурной службы. Сургутянин не пострадал.

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Следственный отдел Сургута разбирается в ЧП с сорвавшимся с 16 этажа лифтом с мужчиной в кабине. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета ХМАО. «Следственным отделом по городу Сургуту следственного управления СК России по ХМАО-Югре организована процессуальная проверка по факту оказания услуг по техническому обслуживанию лифта, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — сообщает пресс-служба СК. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Инцидент произошел 15 февраля 2024 года. В многоквартирнике Сургута лифт с находящимся в кабине мужчиной сорвался и пролетел несколько этажей. После остановки двери заклинило, лифт открыли прибывшие на место сотрудники дежурной службы. Сургутянин не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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