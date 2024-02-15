Пермского предпринимателя наказали за хищение глины, принадлежащей России

16 февраля 2024 в 10:10 Размер текста - 17 +

Предприниматель незаконно добыл свыше 15 тысяч тонн глины и известняка Фото: Александр Мамаев © URA.RU Пермский предприниматель попался на хищении глины и известняка, которые являются собственностью РФ. Пермяк вел деятельность близ деревни Копчикового Березовского округа, сообщается на сайте министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. «На основании материалов проверки межмуниципального отдела МВД России „Кунгурский“, министерством установлено хищение известняка и глины вблизи д. Копчиково, являющихся собственностью РФ, в размере 15 637,5 тонны», — говорится на сайте ведомства. За нарушение законодательства предпринимателя привлекли к административной ответственности, назначив штраф в размере 400 000 рублей. Также пермяку придется возместить вред, причиненный недрам, в размере 3,2 млн рублей. Иск минприроды Прикамья, направленный в арбитражный суд, был удовлетворен в полном объеме.

Пермский предприниматель попался на хищении глины и известняка, которые являются собственностью РФ. Пермяк вел деятельность близ деревни Копчикового Березовского округа, сообщается на сайте министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. «На основании материалов проверки межмуниципального отдела МВД России „Кунгурский“, министерством установлено хищение известняка и глины вблизи д. Копчиково, являющихся собственностью РФ, в размере 15 637,5 тонны», — говорится на сайте ведомства. За нарушение законодательства предпринимателя привлекли к административной ответственности, назначив штраф в размере 400 000 рублей. Также пермяку придется возместить вред, причиненный недрам, в размере 3,2 млн рублей. Иск минприроды Прикамья, направленный в арбитражный суд, был удовлетворен в полном объеме.