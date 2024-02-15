15 февраля 2024

Пермского предпринимателя наказали за хищение глины, принадлежащей России

© Служба новостей «URA.RU»
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Гора Долгая. Комплекс лыжных трамплинов. Нижний Тагил, экскаватор
Предприниматель незаконно добыл свыше 15 тысяч тонн глины и известняка Фото:

Пермский предприниматель попался на хищении глины и известняка, которые являются собственностью РФ. Пермяк вел деятельность близ деревни Копчикового Березовского округа, сообщается на сайте министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

«На основании материалов проверки межмуниципального отдела МВД России „Кунгурский“, министерством установлено хищение известняка и глины вблизи д. Копчиково, являющихся собственностью РФ, в размере 15 637,5 тонны», — говорится на сайте ведомства. За нарушение законодательства предпринимателя привлекли к административной ответственности, назначив штраф в размере 400 000 рублей.

Также пермяку придется возместить вред, причиненный недрам, в размере 3,2 млн рублей. Иск минприроды Прикамья, направленный в арбитражный суд, был удовлетворен в полном объеме.

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Пермский предприниматель попался на хищении глины и известняка, которые являются собственностью РФ. Пермяк вел деятельность близ деревни Копчикового Березовского округа, сообщается на сайте министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. «На основании материалов проверки межмуниципального отдела МВД России „Кунгурский“, министерством установлено хищение известняка и глины вблизи д. Копчиково, являющихся собственностью РФ, в размере 15 637,5 тонны», — говорится на сайте ведомства. За нарушение законодательства предпринимателя привлекли к административной ответственности, назначив штраф в размере 400 000 рублей. Также пермяку придется возместить вред, причиненный недрам, в размере 3,2 млн рублей. Иск минприроды Прикамья, направленный в арбитражный суд, был удовлетворен в полном объеме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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