Челябинские аграрии увеличили экспорт продукции в Иран, Турцию и Китай

16 февраля 2024 в 10:12 Размер текста - 17 +

Челябинские аграрии увеличили поставки за рубеж Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Аграрии Челябинской области увеличили экспорт своей продукции в Турцию, Иран и Китай. Как на полях межрегиональной агроконференции «МАК-2024» в Челябинске рассказал первый замначальника Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) Евгений Селецкий, значительную долю в поставках занимает зерно. «Продовольственный поток в 2023 году вырос к 2022 году на 33%. ЮУЖД за год перевезла 2,8 млн тонн агропромышленных грузов. На экспорт увеличение отгрузок зерна произошло в страны Средней Азии и в Турцию. Развивается поставка грузов из сухого порта „Южноуральский“ на станции Формачево в Иран через Казахстан и Туркмению», — рассказал Селецкий. Развитие восточного маршрута транспортного коридора «Север-Юг», в ходе которого поезда следуют через порты Ирана в Индию, Саудовскую Аравию и ОАЭ, активно поддержало правительство региона. В 2023 году по этому пути было отправлено 9 контейнерных поездов, в том числе 7 контейнеров с продукцией компаний «Союзпищепром» и «Ресурс». Выступавший отметил, что рост поставок зерна в 2023 году вырос на 60%. Из 300 тысяч тонн агропоставок данный продукт занял две трети объема. Отгрузки выросли как по внешним направлениям, так и по внутренним. Стали больше поставлять в Московскую, Калининградскую области, Алтайский край и весь Северо-Западный регион. Железнодорожники вывезли 61 тысячу тонн муки, 9,7 тысячи тонн комбикормов, 3,3 тысячи тонн картофеля и 44,9 тысячи тонн другого продовольствия. В результате из 229 контейнерных поездов ЮУЖД отправила 66 поездов с сельхозпродукцией. Рост контейнерных перевозок составил 9%. Один из таких поездов с семенами льна отправился в Китай через Карталы — Забайкальск — Гродеково. «Китай идет навстречу впервые за многие годы. Практически каждую неделю мы даем все новые разрешения на экспорт в КНР», — продолжил тему руководитель управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской и Курганской областям Анатолий Литовченко. Вице-губернатор Сергей Сушков заявил, то конференция запустила процесс подготовки к посевной кампании. Мероприятие позволило челябинским аграриям получить актуальную информацию о развитии рынка агропродукции. Участники форума смогли задать вопросы смежникам: производителям сельхтозтехники и средств защиты растений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Аграрии Челябинской области увеличили экспорт своей продукции в Турцию, Иран и Китай. Как на полях межрегиональной агроконференции «МАК-2024» в Челябинске рассказал первый замначальника Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) Евгений Селецкий, значительную долю в поставках занимает зерно. «Продовольственный поток в 2023 году вырос к 2022 году на 33%. ЮУЖД за год перевезла 2,8 млн тонн агропромышленных грузов. На экспорт увеличение отгрузок зерна произошло в страны Средней Азии и в Турцию. Развивается поставка грузов из сухого порта „Южноуральский“ на станции Формачево в Иран через Казахстан и Туркмению», — рассказал Селецкий. Развитие восточного маршрута транспортного коридора «Север-Юг», в ходе которого поезда следуют через порты Ирана в Индию, Саудовскую Аравию и ОАЭ, активно поддержало правительство региона. В 2023 году по этому пути было отправлено 9 контейнерных поездов, в том числе 7 контейнеров с продукцией компаний «Союзпищепром» и «Ресурс». Выступавший отметил, что рост поставок зерна в 2023 году вырос на 60%. Из 300 тысяч тонн агропоставок данный продукт занял две трети объема. Отгрузки выросли как по внешним направлениям, так и по внутренним. Стали больше поставлять в Московскую, Калининградскую области, Алтайский край и весь Северо-Западный регион. Железнодорожники вывезли 61 тысячу тонн муки, 9,7 тысячи тонн комбикормов, 3,3 тысячи тонн картофеля и 44,9 тысячи тонн другого продовольствия. В результате из 229 контейнерных поездов ЮУЖД отправила 66 поездов с сельхозпродукцией. Рост контейнерных перевозок составил 9%. Один из таких поездов с семенами льна отправился в Китай через Карталы — Забайкальск — Гродеково. «Китай идет навстречу впервые за многие годы. Практически каждую неделю мы даем все новые разрешения на экспорт в КНР», — продолжил тему руководитель управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской и Курганской областям Анатолий Литовченко. Вице-губернатор Сергей Сушков заявил, то конференция запустила процесс подготовки к посевной кампании. Мероприятие позволило челябинским аграриям получить актуальную информацию о развитии рынка агропродукции. Участники форума смогли задать вопросы смежникам: производителям сельхтозтехники и средств защиты растений.