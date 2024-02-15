В ЯНАО врачу не выплачивали заработную плату

В Новом Уренгое медорганизация задолжала 300 тысяч рублей акушеру-гинекологу

16 февраля 2024 в 11:23 Размер текста - 17 +

На Ямале акушеру задолжали сотни тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) медицинская организация задолжала акушеру-гинекологу более 299 тысяч рублей. В ситуацию пришлось вмешаться надзорному органу, сообщили в пресс-службе прокуратуры округа. «Установлено, что в период с августа 2020 года по март 2023 года заявительница осуществляла трудовую деятельность в организации в должности врача акушера-гинеколога, а также замещала должность главного врача. При этом трудовые отношения с ней не оформлялись, имелась задолженность по заработной плате в размере более 299 тысяч рублей, окончательный расчет при увольнении не произведен», — говорится в сообщении. Суд обязал организацию вернуть медработнику невыплаченную зарплату. Кроме того, женщина получит компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

В Новом Уренгое (ЯНАО) медицинская организация задолжала акушеру-гинекологу более 299 тысяч рублей. В ситуацию пришлось вмешаться надзорному органу, сообщили в пресс-службе прокуратуры округа. «Установлено, что в период с августа 2020 года по март 2023 года заявительница осуществляла трудовую деятельность в организации в должности врача акушера-гинеколога, а также замещала должность главного врача. При этом трудовые отношения с ней не оформлялись, имелась задолженность по заработной плате в размере более 299 тысяч рублей, окончательный расчет при увольнении не произведен», — говорится в сообщении. Суд обязал организацию вернуть медработнику невыплаченную зарплату. Кроме того, женщина получит компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.