В ЯНАО врачу не выплачивали заработную плату

В Новом Уренгое (ЯНАО) медицинская организация задолжала акушеру-гинекологу более 299 тысяч рублей. В ситуацию пришлось вмешаться надзорному органу, сообщили в пресс-службе прокуратуры округа.
«Установлено, что в период с августа 2020 года по март 2023 года заявительница осуществляла трудовую деятельность в организации в должности врача акушера-гинеколога, а также замещала должность главного врача. При этом трудовые отношения с ней не оформлялись, имелась задолженность по заработной плате в размере более 299 тысяч рублей, окончательный расчет при увольнении не произведен», — говорится в сообщении.
Суд обязал организацию вернуть медработнику невыплаченную зарплату. Кроме того, женщина получит компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.
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