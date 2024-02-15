15 февраля 2024

В ЯНАО врачу не выплачивали заработную плату

В Новом Уренгое медорганизация задолжала 300 тысяч рублей акушеру-гинекологу
© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале акушеру задолжали сотни тысяч рублей Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) медицинская организация задолжала акушеру-гинекологу более 299 тысяч рублей. В ситуацию пришлось вмешаться надзорному органу, сообщили в пресс-службе прокуратуры округа.

«Установлено, что в период с августа 2020 года по март 2023 года заявительница осуществляла трудовую деятельность в организации в должности врача акушера-гинеколога, а также замещала должность главного врача. При этом трудовые отношения с ней не оформлялись, имелась задолженность по заработной плате в размере более 299 тысяч рублей, окончательный расчет при увольнении не произведен», — говорится в сообщении.

Суд обязал организацию вернуть медработнику невыплаченную зарплату. Кроме того, женщина получит компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) медицинская организация задолжала акушеру-гинекологу более 299 тысяч рублей. В ситуацию пришлось вмешаться надзорному органу, сообщили в пресс-службе прокуратуры округа. «Установлено, что в период с августа 2020 года по март 2023 года заявительница осуществляла трудовую деятельность в организации в должности врача акушера-гинеколога, а также замещала должность главного врача. При этом трудовые отношения с ней не оформлялись, имелась задолженность по заработной плате в размере более 299 тысяч рублей, окончательный расчет при увольнении не произведен», — говорится в сообщении. Суд обязал организацию вернуть медработнику невыплаченную зарплату. Кроме того, женщина получит компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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