В Надыме ребенок провалился в открытый люк

В Надыме (ЯНАО) ребенок провалился в открытый люк возле детской поликлиники. Об этом сообщила мама упавшего в соцсети.
«Вчера в районе центральной детской поликлиники мой ребенок упал в открытый люк, бежал и не видел его. Подбежали двое мужчин и вытащили его», — сообщает Татьяна Юлдошева в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте».
Историей заинтересовались в прокуратуре ЯНАО. По сообщению будет проведена проверка с последующей оценкой соблюдения требований федерального законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу Надымского района. На момент публикации новости ответ не получен.
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