15 февраля 2024

В Надыме ребенок провалился в открытый люк

Прокуратура ЯНАО проверит сообщение о падении ребенка в открытый люк
© Служба новостей «URA.RU»
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В Надыме ребенок не заметил открытый люк и упал вниз Фото:

В Надыме (ЯНАО) ребенок провалился в открытый люк возле детской поликлиники. Об этом сообщила мама упавшего в соцсети.

«Вчера в районе центральной детской поликлиники мой ребенок упал в открытый люк, бежал и не видел его. Подбежали двое мужчин и вытащили его», — сообщает Татьяна Юлдошева в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте».

Историей заинтересовались в прокуратуре ЯНАО. По сообщению будет проведена проверка с последующей оценкой соблюдения требований федерального законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу Надымского района. На момент публикации новости ответ не получен.

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В Надыме (ЯНАО) ребенок провалился в открытый люк возле детской поликлиники. Об этом сообщила мама упавшего в соцсети. «Вчера в районе центральной детской поликлиники мой ребенок упал в открытый люк, бежал и не видел его. Подбежали двое мужчин и вытащили его», — сообщает Татьяна Юлдошева в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте». Историей заинтересовались в прокуратуре ЯНАО. По сообщению будет проведена проверка с последующей оценкой соблюдения требований федерального законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу Надымского района. На момент публикации новости ответ не получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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