15 февраля 2024

Челябинск готовится встречать Путина. Онлайн-трансляция

Президент РФ совершает рабочую поездку в Челябинскую область 16 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Президента РФ Владимира Путина на открытие Аглофабрики ММК. Челябинская область, путин владимир
Ожидается, что Владимир Путин побывает на челябинских предприятиях и встретится с рабочими Фото:
новость из сюжета
В Челябинской области ждут президента Владимира Путина

Визит президента РФ Владимира Путина в Челябинскую область намечен на 16 февраля. Ожидается, что глава государства и сопровождающие его лица прибудет из соседнего Екатеринбурга. Предварительно, в программе поездки значатся встречи с руководством региона и поездки по предприятиям Челябинска.

11:16 16.02.2024 Других значимых примет визита пока нет. Магазины и кафе работают в обычном режиме, как и городской транспорт.

11:12 16.02.2024 Дороги в центре города вычищены буквально до голого асфальта. И это несмотря на несколько дней, когда в Челябинске температура опускалась до минус 30 градусов.

Путин в Челябинске
Фото:

10:52 16.02.2024 На пути возможного следования президентского кортежа с утра дежурят многочисленные экипажи ДПС. Парковочные «карманы» вдоль проезжей части на этих направлениях недоступны для автовладельцев — въезд туда перекрыт предупредительными лентами.

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Визит президента РФ Владимира Путина в Челябинскую область намечен на 16 февраля. Ожидается, что глава государства и сопровождающие его лица прибудет из соседнего Екатеринбурга. Предварительно, в программе поездки значатся встречи с руководством региона и поездки по предприятиям Челябинска. 11:16 16.02.2024 Других значимых примет визита пока нет. Магазины и кафе работают в обычном режиме, как и городской транспорт. 11:12 16.02.2024 Дороги в центре города вычищены буквально до голого асфальта. И это несмотря на несколько дней, когда в Челябинске температура опускалась до минус 30 градусов. 10:52 16.02.2024 На пути возможного следования президентского кортежа с утра дежурят многочисленные экипажи ДПС. Парковочные «карманы» вдоль проезжей части на этих направлениях недоступны для автовладельцев — въезд туда перекрыт предупредительными лентами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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