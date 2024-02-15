Визит президента РФ Владимира Путина в Челябинскую область намечен на 16 февраля. Ожидается, что глава государства и сопровождающие его лица прибудет из соседнего Екатеринбурга. Предварительно, в программе поездки значатся встречи с руководством региона и поездки по предприятиям Челябинска.
11:16 16.02.2024 Других значимых примет визита пока нет. Магазины и кафе работают в обычном режиме, как и городской транспорт.
11:12 16.02.2024 Дороги в центре города вычищены буквально до голого асфальта. И это несмотря на несколько дней, когда в Челябинске температура опускалась до минус 30 градусов.
10:52 16.02.2024 На пути возможного следования президентского кортежа с утра дежурят многочисленные экипажи ДПС. Парковочные «карманы» вдоль проезжей части на этих направлениях недоступны для автовладельцев — въезд туда перекрыт предупредительными лентами.
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