В ЯНАО пройдет крупнейший благотворительный волейбольный турнир

В Ямало-Ненецком автономном округе пройдет благотворительный волейбольный турнир «Кубок губернатора Ямала — 2024». Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«На Ямале стартует седьмой Арктический благотворительный турнир по волейболу „Кубок губернатора Ямала — 2024“. Первые предварительные игры начнутся 16 февраля в Новом Уренгое, позже они пройдут в Ноябрьске и Лабытнанги. Полуфинальные турниры и благотворительный гала-матч традиционно состоятся в газовой столице во дворце спорта „Звездный“ 3 апреля», — говорится в сообщении.
Участие в соревнованиях примут 35 ямальских команд. Сумма, собранная за время проведения мероприятия, будет направлена в окружной фонд «Ямине». С 2018 года 163 ребенка получили помощь благодаря благотворительным взносам спортсменов и болельщиков.
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