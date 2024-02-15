15 февраля 2024

В ЯНАО пройдет крупнейший благотворительный волейбольный турнир

В Новом Уренгое состоится благотворительный гала-матч по волейболу
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, волейбол
Денежные средства, вырученные во время турнира по волейболу, будут направлены на помощь ямальским детям Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе пройдет благотворительный волейбольный турнир «Кубок губернатора Ямала — 2024». Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«На Ямале стартует седьмой Арктический благотворительный турнир по волейболу „Кубок губернатора Ямала — 2024“. Первые предварительные игры начнутся 16 февраля в Новом Уренгое, позже они пройдут в Ноябрьске и Лабытнанги. Полуфинальные турниры и благотворительный гала-матч традиционно состоятся в газовой столице во дворце спорта „Звездный“ 3 апреля», — говорится в сообщении.

Участие в соревнованиях примут 35 ямальских команд. Сумма, собранная за время проведения мероприятия, будет направлена в окружной фонд «Ямине». С 2018 года 163 ребенка получили помощь благодаря благотворительным взносам спортсменов и болельщиков.

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В Ямало-Ненецком автономном округе пройдет благотворительный волейбольный турнир «Кубок губернатора Ямала — 2024». Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «На Ямале стартует седьмой Арктический благотворительный турнир по волейболу „Кубок губернатора Ямала — 2024“. Первые предварительные игры начнутся 16 февраля в Новом Уренгое, позже они пройдут в Ноябрьске и Лабытнанги. Полуфинальные турниры и благотворительный гала-матч традиционно состоятся в газовой столице во дворце спорта „Звездный“ 3 апреля», — говорится в сообщении. Участие в соревнованиях примут 35 ямальских команд. Сумма, собранная за время проведения мероприятия, будет направлена в окружной фонд «Ямине». С 2018 года 163 ребенка получили помощь благодаря благотворительным взносам спортсменов и болельщиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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