Из Тюмени запустят прямой рейс в Египет

Рейсы начнут летать из Тюмени с 1 марта
Из Тюмени с 1 марта запустят прямой рейс в Египет. Информацию об этом опубликовала пресс-служба аэропорта Рощино. Трансфер будет выполняться в рамках чартерной программы.
«Авиакомпания „Уральские авиалинии“ будет выполнять прямые рейсы Тюмень — Шарм-эль-Шейх. Полетная программа перевозчика из тюменской авиагавани на популярный египетский курорт стартует с 1 марта 2024», — указано в сообщении.
Вылет из Тюмени будет осуществляться в 06:10 утра. Борт прибудет в Шарм-эль-Шейх в 9:50 по местному времени.
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