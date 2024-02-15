15 февраля 2024

Из Тюмени запустят прямой рейс в Египет

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, закат, море, пальма, египет
Рейсы начнут летать из Тюмени с 1 марта Фото:

Из Тюмени с 1 марта запустят прямой рейс в Египет. Информацию об этом опубликовала пресс-служба аэропорта Рощино. Трансфер будет выполняться в рамках чартерной программы.

«Авиакомпания „Уральские авиалинии“ будет выполнять прямые рейсы Тюмень — Шарм-эль-Шейх. Полетная программа перевозчика из тюменской авиагавани на популярный египетский курорт стартует с 1 марта 2024», — указано в сообщении.

Вылет из Тюмени будет осуществляться в 06:10 утра. Борт прибудет в Шарм-эль-Шейх в 9:50 по местному времени.

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Из Тюмени с 1 марта запустят прямой рейс в Египет. Информацию об этом опубликовала пресс-служба аэропорта Рощино. Трансфер будет выполняться в рамках чартерной программы. «Авиакомпания „Уральские авиалинии“ будет выполнять прямые рейсы Тюмень — Шарм-эль-Шейх. Полетная программа перевозчика из тюменской авиагавани на популярный египетский курорт стартует с 1 марта 2024», — указано в сообщении. Вылет из Тюмени будет осуществляться в 06:10 утра. Борт прибудет в Шарм-эль-Шейх в 9:50 по местному времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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