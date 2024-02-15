Из Тюмени запустят прямой рейс в Египет

16 февраля 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Рейсы начнут летать из Тюмени с 1 марта Фото: Алена Полозова © URA.RU Из Тюмени с 1 марта запустят прямой рейс в Египет. Информацию об этом опубликовала пресс-служба аэропорта Рощино. Трансфер будет выполняться в рамках чартерной программы. «Авиакомпания „Уральские авиалинии“ будет выполнять прямые рейсы Тюмень — Шарм-эль-Шейх. Полетная программа перевозчика из тюменской авиагавани на популярный египетский курорт стартует с 1 марта 2024», — указано в сообщении. Вылет из Тюмени будет осуществляться в 06:10 утра. Борт прибудет в Шарм-эль-Шейх в 9:50 по местному времени.

Из Тюмени с 1 марта запустят прямой рейс в Египет. Информацию об этом опубликовала пресс-служба аэропорта Рощино. Трансфер будет выполняться в рамках чартерной программы. «Авиакомпания „Уральские авиалинии“ будет выполнять прямые рейсы Тюмень — Шарм-эль-Шейх. Полетная программа перевозчика из тюменской авиагавани на популярный египетский курорт стартует с 1 марта 2024», — указано в сообщении. Вылет из Тюмени будет осуществляться в 06:10 утра. Борт прибудет в Шарм-эль-Шейх в 9:50 по местному времени.