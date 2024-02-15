В екатеринбургском магазине «Жизньмарт» мужчина разбил голову незнакомке. Видео

16 февраля 2024 в 12:43 Размер текста - 17 +

Очевидцы не успели поймать нападавшего Фото: Размик Закарян © URA.RU Посетитель магазина здорового питания «Жизньмарт» в Екатеринбурге накинулся на женщину, потому что она не стала покупать ему кофе. Информация появилась в мессенджере Telegram. «Посетитель магазина придумал схему века. Налить кипяток в стакан, столкнуться с 45-летней дамой, все разлить и потребовать у нее заказать ему новый напиток. Женщина просьбу проигнорировала, выбрала себе кофе и добавила туда ежевичный сироп. Мужик не унимался, а после выбора топпинга взбесился окончательно», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Момент нападения попал на видеозапись. На кадрах видно, как нападавший кладет в перчатку тяжелый предмет, и бьет женщину по голове так, что она ударяется головой о кассу. Екатеринбурженку увезли на скорой с раной на затылке. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Жизньмарт». Ответ ожидается.

Посетитель магазина здорового питания «Жизньмарт» в Екатеринбурге накинулся на женщину, потому что она не стала покупать ему кофе. Информация появилась в мессенджере Telegram. «Посетитель магазина придумал схему века. Налить кипяток в стакан, столкнуться с 45-летней дамой, все разлить и потребовать у нее заказать ему новый напиток. Женщина просьбу проигнорировала, выбрала себе кофе и добавила туда ежевичный сироп. Мужик не унимался, а после выбора топпинга взбесился окончательно», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Момент нападения попал на видеозапись. На кадрах видно, как нападавший кладет в перчатку тяжелый предмет, и бьет женщину по голове так, что она ударяется головой о кассу. Екатеринбурженку увезли на скорой с раной на затылке. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Жизньмарт». Ответ ожидается.