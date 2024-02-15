15 февраля 2024

В екатеринбургском магазине «Жизньмарт» мужчина разбил голову незнакомке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие музея-магазина ЖизньМарт. Екатеринбург, жизньмарт
Очевидцы не успели поймать нападавшего Фото:

Посетитель магазина здорового питания «Жизньмарт» в Екатеринбурге накинулся на женщину, потому что она не стала покупать ему кофе. Информация появилась в мессенджере Telegram.

«Посетитель магазина придумал схему века. Налить кипяток в стакан, столкнуться с 45-летней дамой, все разлить и потребовать у нее заказать ему новый напиток. Женщина просьбу проигнорировала, выбрала себе кофе и добавила туда ежевичный сироп. Мужик не унимался, а после выбора топпинга взбесился окончательно», — сообщает telegram-канал Ural Mash.

Момент нападения попал на видеозапись. На кадрах видно, как нападавший кладет в перчатку тяжелый предмет, и бьет женщину по голове так, что она ударяется головой о кассу. Екатеринбурженку увезли на скорой с раной на затылке.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Жизньмарт». Ответ ожидается.

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Посетитель магазина здорового питания «Жизньмарт» в Екатеринбурге накинулся на женщину, потому что она не стала покупать ему кофе. Информация появилась в мессенджере Telegram. «Посетитель магазина придумал схему века. Налить кипяток в стакан, столкнуться с 45-летней дамой, все разлить и потребовать у нее заказать ему новый напиток. Женщина просьбу проигнорировала, выбрала себе кофе и добавила туда ежевичный сироп. Мужик не унимался, а после выбора топпинга взбесился окончательно», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Момент нападения попал на видеозапись. На кадрах видно, как нападавший кладет в перчатку тяжелый предмет, и бьет женщину по голове так, что она ударяется головой о кассу. Екатеринбурженку увезли на скорой с раной на затылке. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Жизньмарт». Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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