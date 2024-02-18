Челябинцы в первой половине 2024 года будут раскупать квартиры в новостройках

Спрос на новостройки в первой половине 2024 года вырастет из-за льготных ипотечных программ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинцы в 2024 году будут отдавать предпочтение покупке квартир в новостройках. Это связано с ипотечными программами со сниженной ставкой на новое жилье, рассказали URA.RU челябинские эксперты в сфере недвижимости.

«Покупать в первом полугодии 2024 года будут в основном новостройки. Это будет происходить до тех пор, пока действуют ипотечные программы с господдержкой и семейная», — спрогнозировала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

Популярность жилья на первичном рынке в первую очередь связана с тем, что большинство квартир в новостройках челябинцы покупают в ипотеку. «Ипотечные программы со сниженной ставкой, такие как господдержка и семейная ипотека, распространяются на квартиры от застройщика. Поэтому, даже несмотря на то, что разница в цене нового и вторичного жилья может сильно отличаться, доходит до 30%, все равно львиная доля квартир приобретается в ипотеку. И ставка имеет первостепенное значение», — рассказал руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексей Найденов.

Эксперты отмечают, что в 2024 году в городе также рекордно выросло число продаваемых новых квартир. Следовательно, при наличии спроса будет необходимое количество жилья.

Как пояснили на конференции специалисты «ДОМ РФ», в Челябинской области в 2024 году доля многоквартирных домов в регионе увеличится до 50%. Такая ситуация связана с тем, что в 2023 году запуски строительства многоквартирных домов по сравнению с 2022 годом выросли на 72%.