Самые знаковые челябинские объекты, построенные в 2023 году

И что построят в 2024 году

27 декабря 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

В 2024 году в регионе ожидается сдача нового храма, школ и других значимых объектов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в 2023 году были построены заводы, социальные и спортивные объекты, госучреждения, новые ЖК. А в 2024 году ожидается сдача нового храма, школ и других значимых объектов. URA.RU подготовило топ уже сданных в эксплуатацию объектов, и тех, где стройка уже завершается. Что построили в 2023 году Детские сады В Челябинске в 2023 году было построено пять детских садов на 746 мест, четыре из них возведено в рамках проекта «Демография». Как сообщили в мэрии, дошкольные учреждения появились по улице Бейвеля в микрорайоне № 55 Краснопольской площадки (на 150 мест), в микрорайоне Парковый-2 (120 мест), по улице Габдуллы Тукая в микрорайоне № 55 Краснопольской площадки, в Курчатовском районе (на 120 мест), в микрорайоне Яблочный Тракторозаводского района (на 150 мест). Новые ЖК и жилые многоквартирные дома Новость по теме В Челябинске построили первый жилой дом в рамках КРТ В Челябинске построили первый жилой многоквартирный дом в рамках комплексного развития территорий. Здание возведено на пересечении Танкистов и проспекта Ленина. Новый ЖК строится на месте бывшей промтерритории завода. Как рассказал URA.RU руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексей Найденов, также в городе были возведены новые дома в 11 жилых комплексах: три многоквартирных жилых дома в ЖК «Никс Лайн», два жилых дома в ЖК «Слава», 2 дома в ЖК «Комсомольский», также новые дома появились в ЖК «Новое Поколение», «Парковый Премиум», «Притяжение», «ХЮГГЕ», в «Привилегии», ЖК «Мотив», в ЖК «Ньютон» и в ЖК «Лесопарковый». В Челябинской области в 2024 году доля многоквартирных домов в регионе вырастет до 50% Инфографика: URA.RU Спортивные объекты Построен уникальный спортивный комплекс тхэквондо. Как отметил в беседе с URA.RU начальник управления по физической культуре и спорту Челябинска Максим Клещевников, в комплексе на северо-западе Челябинска по улице Молодогвардейцев пять залов, где одновременно смогут заниматься 340 человек. Общая площадь комплекса — более 1000 квадратных метров. Введен в эксплуатацию лыжероллерный комплекс «Карпов пруд», построенный в 2022 году. На данный момент реализован первый этап, в ходе которого в здании появились кабины для переодевания, лыжероллерная трасса, стадион, горнолыжный склон с бугельным подъемником. Новая трасса уже полюбилась спортсменам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В легкоатлетическом стадионе имени Елены Елесиной сделали дополнительный разминочный круг для того, чтобы можно было провести Чемпионат России по легкой атлетике в соответствии с необходимыми новыми нормами. Также комплекс преображается внутри здания. Сделан косметический ремонт, обновлены беговые дорожки, идет ремонт входной группы. Во дворце спорта «Торпедо» появились профессиональные корты для бадминтонистов, отремонтирован игровой зал. Открыт автоспортивный комплекс «Трасса 74». Масштабный проект является единственным таким объектом в России. Кроме того, в Челябинске есть спортивные корты во дворах, универсальная спортивная площадка «Молодогвардеец» на ЧМЗ с комплексом для адаптивного спорта. Также появилась площадка в парке Калининского района для занятий адаптивной физкультурой. Объект является единственным в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новое здание для ФНС В уходящем 2023 году в Челябинске построили новое здание регионального Управления Федеральной налоговой службы. Восьмиэтажный дом с подземной парковкой площадью 15 тысяч квадратных метров откроется в Челябинске на перекрестке улиц Труда и Энгельса. Завод по производству троллейбусов Завод по производству троллейбусов работает на площадке ЧТПЗ. На данный момент планируется выпускать 350 таких машин в год, далее мощности обещают нарастить до 1200. Из 168 троллейбусов, которые произведут на новом предприятии для Челябинска, 98 будут оснащены системой автономного хода, то есть они смогут проехать до 20 километров без контактной сети. Новый завод открылся на площадях ЧТПЗ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На новом заводе ЧЗГЭТ (Челябинский завод городского электрического транспорта) будет работать около 400 человек, позже штат смогут расширить до 700 сотрудников. Первые троллейбусы уже вышли на линии и обслуживают маршрут №19 в Челябинске. Комплекс для сортировки мусора В октябре на улице Автодорожной построили комплекс для сортировки мусора. Мощность объекта составит 50 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год. Работы по созданию мусоросортировочного комплекса велись инвестором ООО «Биотест» по проекту, разработанному ООО «Уралдорпроект» за счет собственных средств с использованием оборудования компании ООО «Хусманн Рус». Участок был взят компанией в долгосрочную аренду. Стоимость работ и оборудования по проекту составила 442,9 миллиона рублей. Что построят в 2024 году: Школы и детские сады В 2023—2024 годах, благодаря нацпроектам, построят еще три школы на 3 тысячи 720 мест и четыре детских сада. Как отметили в администрации города Челябинска, на данный момент начато строительство детсада в Курчатовском районе. В 2024 году в Челябинске построят три новых детских сада Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ноябре 2023 года мэрия Челябинска объявила аукцион на строительство новой трехэтажной школы в Парковом на 1100 мест с начальной ценой объекта в 1 миллион 379 тысяч рублей. Третья школа в микрорайоне общей площадью 22,3 тысячи квадратных метров должна появится в границах улиц Бейвеля, Маршала Чуйкова, Хариса Юсупова и Мусы Джалиля. Согласно документации, объект планируется возвести к концу 2025 года. Также в микрорайоне №4 «Академ Риверсайс» планируют возвести школу на 2 тысячи 200 мест. На данный момент застройщиком ведется корректировка градостроительной документации. Новые ЖК В Челябинской области в 2024 году доля многоквартирных домов в регионе вырастет до 50%. Такая ситуация связана с тем, что в 2023 году запуски строительства многоквартирных домов по сравнению с 2022 годом выросли на 72%, пояснили на конференции аналитики «ДОМ.РФ». Также в Челябинске в 2024 и в 2025 году планируется построить еще два высотных многоквартирных дома по проекту о комплексной развитии территории (КРТ). Один из домов построят со встроенным детским садом на 95 мест. В Челябинске в 2024 и в 2025 году планируется построить еще два высотных многоквартирных дома по проекту о комплексной развитии территории (КРТ) Инфографика: URA.RU Храмы В Челябинске к 2025 году планируется построить кафедральный собор Рождества Христова. В помещении появятся зал церковных соборов, музейное крыло, место проведения богослужений и священных таинств. Завершение работ запланировано на 2025 год. В новом кафедральном соборе уже пишут фрески Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Также 25 декабря 2023 года в городе началось строительство храма на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Чайковского, который построят вместо торгово-развлекательного комплекса. На территории возведут три объекта — храм в византийском стиле, двухэтажный причтовый дом, где будут проживать священнослужители, и иконную лавку. Культовый объект одновременно смогут посещать 250 прихожан. Планируется, что это будет приход челябинского храма Иерусалимской иконы Божией Матери. Спортивные объекты Новость по теме В Челябинске откроют гигантский спортивный центр. Фото, видео Как отметил в беседе с URA.RU начальник управления по физической культуре и спорту Челябинска Максим Клещевников, в 2024 году в спортивном комплексе «Лидер» и во дворце спорта «Торпедо» будет сделано футбольное поле. А в лыжном комплексе Карпов пруд продлят лыжероллерную трассу на 1,25 километров. Там появится игровая площадка, воркаут-городок, 20 кабин, предназначенных для сервисного обслуживания лыжного инвентаря, административно-бытовой комплекс, хозяйственный блок. Также в комплексе будет проведено удлинение и усложнение сноубордической трассы, появится пять модулей для проката и переодевания, дополнительные парковочные места. Как сообщил на осмотре стройки «РМК-Арена» руководитель проекта Николай Сандаков, спортивный объект общей площадью 48 тысяч квадратных метров планируется достроить в 2025 году. Спорткомплекс будет пятиэтажным и станет частью «Спортивного города». Тогда же в городе возведут футбольный манеж площадью 30,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, в 2024 году под Челябинском появится всесезонный центр спорта и отдыха «Фанпарк», он будет расположен в непосредственной близости от загородного района «Привилегия», на расстоянии 340 метров от береговой линии Шершневского водохранилища. Таким будет спорткомплекс «РМК-Арена» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заводы Новость по теме В Челябинске строят завод по созданию пластика В Челябинске к 2024 году построят завод по производству промышленных роботов-манипуляторов в Ленинском районе. Проект получил положительное заключение экспертной организации ООО «Проммаш тест». Также в Челябинске создадут завод по производству полиуретана без использования боевого отравляющего газа фосгена. Ученые вместе с промышленниками разработали экологически безопасный процесс, который обеспечит Россию материалом собственного изготовления. Первую партию изделий планируется выпустить уже вначале 2024 года. Технопарк высоких технологий (IT-парк) «1736 Квартал создателей» в Челябинске построят также к 2025 году. Проектом предусмотрено создание 44 рабочих мест. Вторая детская филармония и дом культуры В Челябинске в 2024 году построят второй корпус детской филармонии общей площадью 2 тысячи 642 квадратных метра, где также будут располагаться большие классы для репетиций и залы для хореографии. В здании потолки на трех этажах будут по шесть метров. Планируется, филармонию возведут к ноябрю 2024 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области в 2023 году были построены заводы, социальные и спортивные объекты, госучреждения, новые ЖК. А в 2024 году ожидается сдача нового храма, школ и других значимых объектов. URA.RU подготовило топ уже сданных в эксплуатацию объектов, и тех, где стройка уже завершается. Что построили в 2023 году Детские сады В Челябинске в 2023 году было построено пять детских садов на 746 мест, четыре из них возведено в рамках проекта «Демография». Как сообщили в мэрии, дошкольные учреждения появились по улице Бейвеля в микрорайоне № 55 Краснопольской площадки (на 150 мест), в микрорайоне Парковый-2 (120 мест), по улице Габдуллы Тукая в микрорайоне № 55 Краснопольской площадки, в Курчатовском районе (на 120 мест), в микрорайоне Яблочный Тракторозаводского района (на 150 мест). Новые ЖК и жилые многоквартирные дома В Челябинске построили первый жилой многоквартирный дом в рамках комплексного развития территорий. Здание возведено на пересечении Танкистов и проспекта Ленина. Новый ЖК строится на месте бывшей промтерритории завода. Как рассказал URA.RU руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексей Найденов, также в городе были возведены новые дома в 11 жилых комплексах: три многоквартирных жилых дома в ЖК «Никс Лайн», два жилых дома в ЖК «Слава», 2 дома в ЖК «Комсомольский», также новые дома появились в ЖК «Новое Поколение», «Парковый Премиум», «Притяжение», «ХЮГГЕ», в «Привилегии», ЖК «Мотив», в ЖК «Ньютон» и в ЖК «Лесопарковый». Спортивные объекты Построен уникальный спортивный комплекс тхэквондо. Как отметил в беседе с URA.RU начальник управления по физической культуре и спорту Челябинска Максим Клещевников, в комплексе на северо-западе Челябинска по улице Молодогвардейцев пять залов, где одновременно смогут заниматься 340 человек. Общая площадь комплекса — более 1000 квадратных метров. Введен в эксплуатацию лыжероллерный комплекс «Карпов пруд», построенный в 2022 году. На данный момент реализован первый этап, в ходе которого в здании появились кабины для переодевания, лыжероллерная трасса, стадион, горнолыжный склон с бугельным подъемником. В легкоатлетическом стадионе имени Елены Елесиной сделали дополнительный разминочный круг для того, чтобы можно было провести Чемпионат России по легкой атлетике в соответствии с необходимыми новыми нормами. Также комплекс преображается внутри здания. Сделан косметический ремонт, обновлены беговые дорожки, идет ремонт входной группы. Во дворце спорта «Торпедо» появились профессиональные корты для бадминтонистов, отремонтирован игровой зал. Открыт автоспортивный комплекс «Трасса 74». Масштабный проект является единственным таким объектом в России. Кроме того, в Челябинске есть спортивные корты во дворах, универсальная спортивная площадка «Молодогвардеец» на ЧМЗ с комплексом для адаптивного спорта. Также появилась площадка в парке Калининского района для занятий адаптивной физкультурой. Новое здание для ФНС В уходящем 2023 году в Челябинске построили новое здание регионального Управления Федеральной налоговой службы. Восьмиэтажный дом с подземной парковкой площадью 15 тысяч квадратных метров откроется в Челябинске на перекрестке улиц Труда и Энгельса. Завод по производству троллейбусов Завод по производству троллейбусов работает на площадке ЧТПЗ. На данный момент планируется выпускать 350 таких машин в год, далее мощности обещают нарастить до 1200. Из 168 троллейбусов, которые произведут на новом предприятии для Челябинска, 98 будут оснащены системой автономного хода, то есть они смогут проехать до 20 километров без контактной сети. На новом заводе ЧЗГЭТ (Челябинский завод городского электрического транспорта) будет работать около 400 человек, позже штат смогут расширить до 700 сотрудников. Первые троллейбусы уже вышли на линии и обслуживают маршрут №19 в Челябинске. Комплекс для сортировки мусора В октябре на улице Автодорожной построили комплекс для сортировки мусора. Мощность объекта составит 50 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год. Работы по созданию мусоросортировочного комплекса велись инвестором ООО «Биотест» по проекту, разработанному ООО «Уралдорпроект» за счет собственных средств с использованием оборудования компании ООО «Хусманн Рус». Участок был взят компанией в долгосрочную аренду. Стоимость работ и оборудования по проекту составила 442,9 миллиона рублей. Что построят в 2024 году: Школы и детские сады В 2023—2024 годах, благодаря нацпроектам, построят еще три школы на 3 тысячи 720 мест и четыре детских сада. Как отметили в администрации города Челябинска, на данный момент начато строительство детсада в Курчатовском районе. В ноябре 2023 года мэрия Челябинска объявила аукцион на строительство новой трехэтажной школы в Парковом на 1100 мест с начальной ценой объекта в 1 миллион 379 тысяч рублей. Третья школа в микрорайоне общей площадью 22,3 тысячи квадратных метров должна появится в границах улиц Бейвеля, Маршала Чуйкова, Хариса Юсупова и Мусы Джалиля. Согласно документации, объект планируется возвести к концу 2025 года. Также в микрорайоне №4 «Академ Риверсайс» планируют возвести школу на 2 тысячи 200 мест. На данный момент застройщиком ведется корректировка градостроительной документации. Новые ЖК В Челябинской области в 2024 году доля многоквартирных домов в регионе вырастет до 50%. Такая ситуация связана с тем, что в 2023 году запуски строительства многоквартирных домов по сравнению с 2022 годом выросли на 72%, пояснили на конференции аналитики «ДОМ.РФ». Также в Челябинске в 2024 и в 2025 году планируется построить еще два высотных многоквартирных дома по проекту о комплексной развитии территории (КРТ). Один из домов построят со встроенным детским садом на 95 мест. Храмы В Челябинске к 2025 году планируется построить кафедральный собор Рождества Христова. В помещении появятся зал церковных соборов, музейное крыло, место проведения богослужений и священных таинств. Завершение работ запланировано на 2025 год. Также 25 декабря 2023 года в городе началось строительство храма на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Чайковского, который построят вместо торгово-развлекательного комплекса. На территории возведут три объекта — храм в византийском стиле, двухэтажный причтовый дом, где будут проживать священнослужители, и иконную лавку. Культовый объект одновременно смогут посещать 250 прихожан. Планируется, что это будет приход челябинского храма Иерусалимской иконы Божией Матери. Спортивные объекты Как отметил в беседе с URA.RU начальник управления по физической культуре и спорту Челябинска Максим Клещевников, в 2024 году в спортивном комплексе «Лидер» и во дворце спорта «Торпедо» будет сделано футбольное поле. А в лыжном комплексе Карпов пруд продлят лыжероллерную трассу на 1,25 километров. Там появится игровая площадка, воркаут-городок, 20 кабин, предназначенных для сервисного обслуживания лыжного инвентаря, административно-бытовой комплекс, хозяйственный блок. Также в комплексе будет проведено удлинение и усложнение сноубордической трассы, появится пять модулей для проката и переодевания, дополнительные парковочные места. Как сообщил на осмотре стройки «РМК-Арена» руководитель проекта Николай Сандаков, спортивный объект общей площадью 48 тысяч квадратных метров планируется достроить в 2025 году. Спорткомплекс будет пятиэтажным и станет частью «Спортивного города». Тогда же в городе возведут футбольный манеж площадью 30,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, в 2024 году под Челябинском появится всесезонный центр спорта и отдыха «Фанпарк», он будет расположен в непосредственной близости от загородного района «Привилегия», на расстоянии 340 метров от береговой линии Шершневского водохранилища. Заводы В Челябинске к 2024 году построят завод по производству промышленных роботов-манипуляторов в Ленинском районе. Проект получил положительное заключение экспертной организации ООО «Проммаш тест». Также в Челябинске создадут завод по производству полиуретана без использования боевого отравляющего газа фосгена. Ученые вместе с промышленниками разработали экологически безопасный процесс, который обеспечит Россию материалом собственного изготовления. Первую партию изделий планируется выпустить уже вначале 2024 года. Технопарк высоких технологий (IT-парк) «1736 Квартал создателей» в Челябинске построят также к 2025 году. Проектом предусмотрено создание 44 рабочих мест. Вторая детская филармония и дом культуры В Челябинске в 2024 году построят второй корпус детской филармонии общей площадью 2 тысячи 642 квадратных метра, где также будут располагаться большие классы для репетиций и залы для хореографии. В здании потолки на трех этажах будут по шесть метров. Планируется, филармонию возведут к ноябрю 2024 года.