Челябинским работодателям усложнили процесс массовых увольнений

16 февраля 2024 в 13:22 Размер текста - 17 +

Олег Екимов высказался о новых требованиях к компаниям при массовых увольнениях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Работодателям Челябинской области усложнили процесс массовых увольнений. Как URA.RU рассказал глава Федерации профсоюзов региона Олег Екимов, власти могут приостанавливать процедуру. «Добились установления критериев, определяющих массовое высвобождение персонала. Если оно происходит, то Главное управление по труду и занятости может приостановить процесс», — рассказал URA.RU Екимов. В рамках заключенного трехстороннего соглашения между профсоюзами, властью и работодателями появился дополнительный критерий массового увольнения. Он затрагивает организации, где работает более 250 человек. Теперь если такая компания увольняет работников по соглашению сторон, но количество высвобождаемого персонала больше 10% численности, увольнение считается массовым. Это касается случаев, когда сотрудники уходят в течение одного месяца. Екимов отметил, что до 2024 года в регионе массовым увольнением считались только случаи, когда от сотрудников избавлялись по сокращению штата либо ликвидации фирмы. Профсоюзы не раз обращали внимание на то, что работодатели пытались избежать многоступенчатых процедур, заставляя работников писать заявление об уходе по соглашению сторон. Действие нового регионального соглашения с прописанными гарантиями и льготами распространилось на работников с 1 января. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Работодателям Челябинской области усложнили процесс массовых увольнений. Как URA.RU рассказал глава Федерации профсоюзов региона Олег Екимов, власти могут приостанавливать процедуру. «Добились установления критериев, определяющих массовое высвобождение персонала. Если оно происходит, то Главное управление по труду и занятости может приостановить процесс», — рассказал URA.RU Екимов. В рамках заключенного трехстороннего соглашения между профсоюзами, властью и работодателями появился дополнительный критерий массового увольнения. Он затрагивает организации, где работает более 250 человек. Теперь если такая компания увольняет работников по соглашению сторон, но количество высвобождаемого персонала больше 10% численности, увольнение считается массовым. Это касается случаев, когда сотрудники уходят в течение одного месяца. Екимов отметил, что до 2024 года в регионе массовым увольнением считались только случаи, когда от сотрудников избавлялись по сокращению штата либо ликвидации фирмы. Профсоюзы не раз обращали внимание на то, что работодатели пытались избежать многоступенчатых процедур, заставляя работников писать заявление об уходе по соглашению сторон. Действие нового регионального соглашения с прописанными гарантиями и льготами распространилось на работников с 1 января.