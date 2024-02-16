Лавров отметил нюанс в интервью Путина Карлсону

Лавров: общество США живет в информационной блокаде

16 февраля 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

Интервью Путина показало, что американцы живут в информационной блокаде, заявил Сергей Лавров Фото: Пресс-служба президента РФ новость из сюжета Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону Американское общество находится в информационной блокаде, это показало прозрение, которое наступило после интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Новость по теме Американцы пришли в восторг от Путина после интервью на английском языке. Скрин «Прозрение, которое вдруг наступило в американском обществе после интервью <…> говорит об одном. Главное для меня — оказалось, что американское общество живет в полной информационной блокаде», — сказал Лавров в ходе конференции, приуроченной к 10-й годовщине госпереворота на Украине. Трансляция велась на YouTube канале МИД России. Он добавил, что американцам «скармливают» внутренний нарратив, прежде всего, демократической партии. Ранее Карлсон провел интервью с Путиным, которое начали активно обсуждать в России и за рубежом. После беседы с президентом журналист заявил, что ему очень понравилось в Москве. Он также сказал, что российская столица куда приятнее любого американского мегаполиса.

Американское общество находится в информационной блокаде, это показало прозрение, которое наступило после интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Прозрение, которое вдруг наступило в американском обществе после интервью <…> говорит об одном. Главное для меня — оказалось, что американское общество живет в полной информационной блокаде», — сказал Лавров в ходе конференции, приуроченной к 10-й годовщине госпереворота на Украине. Трансляция велась на YouTube канале МИД России. Он добавил, что американцам «скармливают» внутренний нарратив, прежде всего, демократической партии. Ранее Карлсон провел интервью с Путиным, которое начали активно обсуждать в России и за рубежом. После беседы с президентом журналист заявил, что ему очень понравилось в Москве. Он также сказал, что российская столица куда приятнее любого американского мегаполиса.