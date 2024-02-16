Лавров отметил нюанс в интервью Путина Карлсону

Лавров: общество США живет в информационной блокаде
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Интервью Путина Такеру Карлсону., владимир путин, Карлсон Такер
Интервью Путина показало, что американцы живут в информационной блокаде, заявил Сергей Лавров Фото:
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Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону

Американское общество находится в информационной блокаде, это показало прозрение, которое наступило после интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«Прозрение, которое вдруг наступило в американском обществе после интервью <…> говорит об одном. Главное для меня — оказалось, что американское общество живет в полной информационной блокаде», — сказал Лавров в ходе конференции, приуроченной к 10-й годовщине госпереворота на Украине. Трансляция велась на YouTube канале МИД России. Он добавил, что американцам «скармливают» внутренний нарратив, прежде всего, демократической партии.

Ранее Карлсон провел интервью с Путиным, которое начали активно обсуждать в России и за рубежом. После беседы с президентом журналист заявил, что ему очень понравилось в Москве. Он также сказал, что российская столица куда приятнее любого американского мегаполиса.

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Американское общество находится в информационной блокаде, это показало прозрение, которое наступило после интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Прозрение, которое вдруг наступило в американском обществе после интервью <…> говорит об одном. Главное для меня — оказалось, что американское общество живет в полной информационной блокаде», — сказал Лавров в ходе конференции, приуроченной к 10-й годовщине госпереворота на Украине. Трансляция велась на YouTube канале МИД России. Он добавил, что американцам «скармливают» внутренний нарратив, прежде всего, демократической партии. Ранее Карлсон провел интервью с Путиным, которое начали активно обсуждать в России и за рубежом. После беседы с президентом журналист заявил, что ему очень понравилось в Москве. Он также сказал, что российская столица куда приятнее любого американского мегаполиса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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