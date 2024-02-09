Американцы пришли в восторг от Путина после интервью на английском языке. Скрин

Путин преподал урок истории американскому журналисту Карлсону

09 февраля 2024 в 09:42 Размер текста - 17 +

Владимир Путин объяснил бы историю США лучше, чем Байден, считают пользователи Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным опубликовали 9 февраля. Его посмотрели более 45 миллионов человек. В комментариях американские зрители пришли в восторг от российского лидера. «Могу поспорить, что Путин мог бы объяснить историю США лучше, чем [президент Штатов] Джо Байден», — написал в комментариях пользователь с ником johnf.2722, отметив интеллект российского президента. Комментатор с ником «антилокаст» иронично добавил: «Представьте себе, что Байден в течение 30 минут непрерывно рассказывает историю США». Зритель с ником pl5307 выступил с мнением, что это интервью следует воспроизвести в каждом классе по всем Штатам и остальном западном мире. Американцы также посмеялись над слухами о плохом здоровье Путина. Пользователь с ником jusplay7309 отметил, что российский лидер выглядит таким же жизнерадостным, как и всегда.

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным опубликовали 9 февраля. Его посмотрели более 45 миллионов человек. В комментариях американские зрители пришли в восторг от российского лидера. «Могу поспорить, что Путин мог бы объяснить историю США лучше, чем [президент Штатов] Джо Байден», — написал в комментариях пользователь с ником johnf.2722, отметив интеллект российского президента. Комментатор с ником «антилокаст» иронично добавил: «Представьте себе, что Байден в течение 30 минут непрерывно рассказывает историю США». Зритель с ником pl5307 выступил с мнением, что это интервью следует воспроизвести в каждом классе по всем Штатам и остальном западном мире. Американцы также посмеялись над слухами о плохом здоровье Путина. Пользователь с ником jusplay7309 отметил, что российский лидер выглядит таким же жизнерадостным, как и всегда.