Американцы пришли в восторг от Путина после интервью на английском языке. Скрин

Путин преподал урок истории американскому журналисту Карлсону
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Владимир Путин объяснил бы историю США лучше, чем Байден, считают пользователи Фото:
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Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным опубликовали 9 февраля. Его посмотрели более 45 миллионов человек. В комментариях американские зрители пришли в восторг от российского лидера.

«Могу поспорить, что Путин мог бы объяснить историю США лучше, чем [президент Штатов] Джо Байден», — написал в комментариях пользователь с ником johnf.2722, отметив интеллект российского президента. Комментатор с ником «антилокаст» иронично добавил: «Представьте себе, что Байден в течение 30 минут непрерывно рассказывает историю США». Зритель с ником pl5307 выступил с мнением, что это интервью следует воспроизвести в каждом классе по всем Штатам и остальном западном мире.

Американцы также посмеялись над слухами о плохом здоровье Путина. Пользователь с ником jusplay7309 отметил, что российский лидер выглядит таким же жизнерадостным, как и всегда.

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Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным опубликовали 9 февраля. Его посмотрели более 45 миллионов человек. В комментариях американские зрители пришли в восторг от российского лидера. «Могу поспорить, что Путин мог бы объяснить историю США лучше, чем [президент Штатов] Джо Байден», — написал в комментариях пользователь с ником johnf.2722, отметив интеллект российского президента. Комментатор с ником «антилокаст» иронично добавил: «Представьте себе, что Байден в течение 30 минут непрерывно рассказывает историю США». Зритель с ником pl5307 выступил с мнением, что это интервью следует воспроизвести в каждом классе по всем Штатам и остальном западном мире. Американцы также посмеялись над слухами о плохом здоровье Путина. Пользователь с ником jusplay7309 отметил, что российский лидер выглядит таким же жизнерадостным, как и всегда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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