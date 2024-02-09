Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным опубликовали 9 февраля. Его посмотрели более 45 миллионов человек. В комментариях американские зрители пришли в восторг от российского лидера.
«Могу поспорить, что Путин мог бы объяснить историю США лучше, чем [президент Штатов] Джо Байден», — написал в комментариях пользователь с ником johnf.2722, отметив интеллект российского президента. Комментатор с ником «антилокаст» иронично добавил: «Представьте себе, что Байден в течение 30 минут непрерывно рассказывает историю США». Зритель с ником pl5307 выступил с мнением, что это интервью следует воспроизвести в каждом классе по всем Штатам и остальном западном мире.
Американцы также посмеялись над слухами о плохом здоровье Путина. Пользователь с ником jusplay7309 отметил, что российский лидер выглядит таким же жизнерадостным, как и всегда.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.