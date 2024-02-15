Мэры Нытвы и Лысьвы получили выговоры за подготовку к выборам президента

Подомовой обход направлен на повышение явки на выборах президента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

В Пермском крае накануне старта проекта «ИнформУИК» прошло совещание с мэрами территорий, где речь шла о готовности территорий к его реализации. Совещание проводили и. о. главы администрации губернатора Александр Смертин и председатель крайизбиркома Игорь Вагин. Проект предполагает подомовой обход избирателей и считается одним из главных на выборах президента. Мэр Лысьвы Никита Федосеев и глава Нытвы Ринат Хаертдинов подготовились хуже всего, говорят источники в политэлитах.

«Они не провели работу с управляющими организациями по подомовому обходу, не обеспечили доступ членов УИК в подъезды домов, не развесили объявления. И получили по шапке», — говорит источник. Федосеев и Хаертдинов обещали оперативно исправиться.

Ринат Хаердинов заявил, что информация о том, что Нытвенский округ не готов к подомовому обходу, не соответствует действительности. «Все готово. У нас еженедельно проходят рабочие группы вместе с ТИКом, все в штатном режиме», — отметил он. По данным другого источника, Нытва — в «оранжевой зоне», то есть там все не так плохо. А в «красной» находится Соликамск. Глава Соликамского округа Евгений Самоуков не ответил на звонок. Никита Федосеев отказался от комментариев.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора, на момент публикации ответ не был получен. В пресс-службе крайизбиркома не смогли оперативно прокомментировать информацию о прошедшем совещании. «УИКи к обходу готовы полностью», — отметили в избирательной комиссии.

Подомовой обход начнется с 17 февраля и продлится до 7 марта. Проект направлен на повышение явки на предстоящих выборах президента.