По центру Челябинска проехал правительственный кортеж. Видео

16 февраля 2024 в 15:34 Размер текста - 17 +

Челябинск с утра готовится к приезду Путина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Челябинской области ждут президента Владимира Путина По центру Челябинска 16 февраля проехал правительственный кортеж из 20 машин. Горожане связали это с визитом президента РФ Владимира Путина. Официально о прибытии главы государства еще не сообщалось. «Кортеж проехал сначала по улице Худякова, потом по центру города. На его пути, на проспекте Ленина, перекрывали движение», — рассказал источник. Это будет уже 17-й визит Путина в Челябинскую область. С утра в городе дежурит много нарядов ДПС. Ожидается, что Путин посетит промышленные предприятия.

По центру Челябинска 16 февраля проехал правительственный кортеж из 20 машин. Горожане связали это с визитом президента РФ Владимира Путина. Официально о прибытии главы государства еще не сообщалось. «Кортеж проехал сначала по улице Худякова, потом по центру города. На его пути, на проспекте Ленина, перекрывали движение», — рассказал источник. Это будет уже 17-й визит Путина в Челябинскую область. С утра в городе дежурит много нарядов ДПС. Ожидается, что Путин посетит промышленные предприятия.