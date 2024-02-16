По центру Челябинска проехал правительственный кортеж. Видео

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Путин в Челябинске
Челябинск с утра готовится к приезду Путина Фото:
новость из сюжета
В Челябинской области ждут президента Владимира Путина

По центру Челябинска 16 февраля проехал правительственный кортеж из 20 машин. Горожане связали это с визитом президента РФ Владимира Путина. Официально о прибытии главы государства еще не сообщалось.

«Кортеж проехал сначала по улице Худякова, потом по центру города. На его пути, на проспекте Ленина, перекрывали движение», — рассказал источник.

Это будет уже 17-й визит Путина в Челябинскую область. С утра в городе дежурит много нарядов ДПС. Ожидается, что Путин посетит промышленные предприятия.

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По центру Челябинска 16 февраля проехал правительственный кортеж из 20 машин. Горожане связали это с визитом президента РФ Владимира Путина. Официально о прибытии главы государства еще не сообщалось. «Кортеж проехал сначала по улице Худякова, потом по центру города. На его пути, на проспекте Ленина, перекрывали движение», — рассказал источник. Это будет уже 17-й визит Путина в Челябинскую область. С утра в городе дежурит много нарядов ДПС. Ожидается, что Путин посетит промышленные предприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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