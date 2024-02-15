15 февраля 2024

В ЯНАО житель Татарстана ударил разбитым стаканом пассажира поезда

В поезде из Нового Уренгоя в Уфу татарстанец напал на пассажира
© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка поезда дальнего следования к рейсу: проводница в пассажирском вагоне. Екатеринбург, доступная среда, ржд, российские железные дороги, купе для инвалидов
В поезде из Нового Уренгоя в Уфу произошел конфликт между пассажирами Фото:

На железнодорожной станции Пурпе (ЯНАО) житель Республики Татарстан напал на пассажира поезда «Новый Уренгой — Уфа», ударив того поврежденным стаканом. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Судом установлено, что в мае 2023 года ранее судимый 34-летний житель города Бугульма Республики Татарстан в пассажирском поезде № 331 сообщением Новый Уренгой — Уфа на станции Пурпе ЯНАО на почве личных неприязненных отношений нанес разбитым стаканом пассажиру поезда два удара в область головы и шеи. Пострадавшему был причинен легкий вред здоровью», — говорится в сообщении.

В ходе судебного разбирательства мужчина признался в содеянном. Ему было назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 8 месяцев. Кроме того, на установленный срок в доход государства будет поступать 10% от зарплаты виновного.

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На железнодорожной станции Пурпе (ЯНАО) житель Республики Татарстан напал на пассажира поезда «Новый Уренгой — Уфа», ударив того поврежденным стаканом. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Судом установлено, что в мае 2023 года ранее судимый 34-летний житель города Бугульма Республики Татарстан в пассажирском поезде № 331 сообщением Новый Уренгой — Уфа на станции Пурпе ЯНАО на почве личных неприязненных отношений нанес разбитым стаканом пассажиру поезда два удара в область головы и шеи. Пострадавшему был причинен легкий вред здоровью», — говорится в сообщении. В ходе судебного разбирательства мужчина признался в содеянном. Ему было назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 8 месяцев. Кроме того, на установленный срок в доход государства будет поступать 10% от зарплаты виновного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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