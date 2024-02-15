В ЯНАО житель Татарстана ударил разбитым стаканом пассажира поезда

На железнодорожной станции Пурпе (ЯНАО) житель Республики Татарстан напал на пассажира поезда «Новый Уренгой — Уфа», ударив того поврежденным стаканом. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«Судом установлено, что в мае 2023 года ранее судимый 34-летний житель города Бугульма Республики Татарстан в пассажирском поезде № 331 сообщением Новый Уренгой — Уфа на станции Пурпе ЯНАО на почве личных неприязненных отношений нанес разбитым стаканом пассажиру поезда два удара в область головы и шеи. Пострадавшему был причинен легкий вред здоровью», — говорится в сообщении.
В ходе судебного разбирательства мужчина признался в содеянном. Ему было назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 8 месяцев. Кроме того, на установленный срок в доход государства будет поступать 10% от зарплаты виновного.
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