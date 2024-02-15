15 февраля 2024

В Салехарде дорожники задолжали лакокрасочной компании более миллиона рублей

Арбитражный суд ЯНАО взыскал более миллиона рублей с АО «Салехарддорстрой»
© Служба новостей «URA.RU»
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«Салехарддорстрой» задолжал миллион рублей за поставку товара Фото:

Арбитражный суд ЯНАО взыскал с АО «Салехарддорстрой» более одного миллиона рублей за поставку товара новосибирской фирмой «Руфа», которая занимается производством лакокрасочных изделий. Решение опубликовано на сайте суда.

«Арбитражный суд ЯНАО решил: исковые требования ООО „Руфа“ удовлетворить. Взыскать с АО „Салехарддорстрой“ задолженность по договору поставки в размере 1 104 000 рублей и неустойку за период с 24.07.2023 по 24.11.2023 в размере 68 472 рублей. Всего взыскать 1 179 891 рубль 80 копеек», — сообщается в решении, опубликованном на сайте Арбитражного суда.

«Салехарддорстрой» в июне 2023 года заключил договор с компанией «Руфа» на поставку товара. Оплата по договору осуществлялась двумя частями и первый транш в размере 60% стоимости товара был уплачен. В июле товар был поставлен, но переводить оставшиеся средства дорожники не спешили. Сибиряки были вынуждены обратиться в суд. Факт поставки был подтвержден, да и ямальцы согласились с исковыми требованиями, поэтому суд полностью удовлетворил требования истца.

Согласно данным СБИС, ООО «Руфа» зарегистрирована в Бердске Новосибирской области. Основная деятельность компании связана с производством лаков, краски, мастики и других материалов.

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Арбитражный суд ЯНАО взыскал с АО «Салехарддорстрой» более одного миллиона рублей за поставку товара новосибирской фирмой «Руфа», которая занимается производством лакокрасочных изделий. Решение опубликовано на сайте суда. «Арбитражный суд ЯНАО решил: исковые требования ООО „Руфа“ удовлетворить. Взыскать с АО „Салехарддорстрой“ задолженность по договору поставки в размере 1 104 000 рублей и неустойку за период с 24.07.2023 по 24.11.2023 в размере 68 472 рублей. Всего взыскать 1 179 891 рубль 80 копеек», — сообщается в решении, опубликованном на сайте Арбитражного суда. «Салехарддорстрой» в июне 2023 года заключил договор с компанией «Руфа» на поставку товара. Оплата по договору осуществлялась двумя частями и первый транш в размере 60% стоимости товара был уплачен. В июле товар был поставлен, но переводить оставшиеся средства дорожники не спешили. Сибиряки были вынуждены обратиться в суд. Факт поставки был подтвержден, да и ямальцы согласились с исковыми требованиями, поэтому суд полностью удовлетворил требования истца. Согласно данным СБИС, ООО «Руфа» зарегистрирована в Бердске Новосибирской области. Основная деятельность компании связана с производством лаков, краски, мастики и других материалов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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