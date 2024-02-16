Названы самые популярные трехлетние авто в Челябинске

Самым популярным авто в Челябинске стал трехлетний Audi A3 за 2—3 млн рублей

16 февраля 2024 в 16:21 Размер текста - 17 +

В регионе Mercedes-Benz GLC-класс лидировал по спросу в сегменте от 4 млн до 5 млн рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинской области в 2023 году лидером по спросу в ценовом сегменте от 2 до 3 млн рублей среди трехлетних автомобилей стала Audi A3. Немного уступают ему Audi A6 и Volvo S60. «В 2023 году лидером по спросу в Челябинской области среди трехлетних автомобилей в ценовом сегменте от 2 млн до 3 млн рублей стала Audi A3. Для спроса — 23%, средняя стоимость — 2 млн 600 тысяч рублей. Далее идут Audi A6 с долей спроса 19% и Volvo S60 с долей 17%. С долей 9% в рейтинге расположились сразу две модели: BMW 3 серии и Audi Q3 Sportback. Замыкает рейтинг Audi A4 с долей 4%», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Авто». Как отметил директор направления «Автомобили» в «Авито Авто» Вадим Иванов, трехлетние автомобили крайне популярны в регионе, так как обладают всеми качествами нового автомобиля, но при этом стоят значительно дешевле. Исходя из своего бюджета и требований к качеству клиент может купить понравившийся автомобиль предпочитаемой марки как за 2 млн, так и за 5 млн рублей. Среди более дорогих (от 3 млн до 4 млн рублей) авто того же возраста лидирует модель Lexus RX. В сегменте от 4 млн до 5 млн рублей — Mercedes-Benz GLC-класс.

В Челябинской области в 2023 году лидером по спросу в ценовом сегменте от 2 до 3 млн рублей среди трехлетних автомобилей стала Audi A3. Немного уступают ему Audi A6 и Volvo S60. «В 2023 году лидером по спросу в Челябинской области среди трехлетних автомобилей в ценовом сегменте от 2 млн до 3 млн рублей стала Audi A3. Для спроса — 23%, средняя стоимость — 2 млн 600 тысяч рублей. Далее идут Audi A6 с долей спроса 19% и Volvo S60 с долей 17%. С долей 9% в рейтинге расположились сразу две модели: BMW 3 серии и Audi Q3 Sportback. Замыкает рейтинг Audi A4 с долей 4%», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Авто». Как отметил директор направления «Автомобили» в «Авито Авто» Вадим Иванов, трехлетние автомобили крайне популярны в регионе, так как обладают всеми качествами нового автомобиля, но при этом стоят значительно дешевле. Исходя из своего бюджета и требований к качеству клиент может купить понравившийся автомобиль предпочитаемой марки как за 2 млн, так и за 5 млн рублей. Среди более дорогих (от 3 млн до 4 млн рублей) авто того же возраста лидирует модель Lexus RX. В сегменте от 4 млн до 5 млн рублей — Mercedes-Benz GLC-класс.