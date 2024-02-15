15 февраля 2024

Из-за ДТП с автобусом тюменцы встали в километровую пробку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание городской думы. Тюмень, пробка, проезжая часть
Пробка образовалась на выезде из города Фото:

В Тюмени из-за ДТП с автобусом горожане встали в пробку на Тобольском тракте. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«Тобольский тракт, „Лента“. Сейчас», — сообщил очевидец в паблике «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

К своему сообщению тюменец также прикрепил видео. На нем зафиксирован медленно движущийся поток машин и автобус на обочине.

URA.RU направило запрос в областное управление ГИБДД. Ответ на него ожидается.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени из-за ДТП с автобусом горожане встали в пробку на Тобольском тракте. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. «Тобольский тракт, „Лента“. Сейчас», — сообщил очевидец в паблике «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». К своему сообщению тюменец также прикрепил видео. На нем зафиксирован медленно движущийся поток машин и автобус на обочине. URA.RU направило запрос в областное управление ГИБДД. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...