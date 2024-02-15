Из-за ДТП с автобусом тюменцы встали в километровую пробку. Видео

16 февраля 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

Пробка образовалась на выезде из города Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюмени из-за ДТП с автобусом горожане встали в пробку на Тобольском тракте. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. «Тобольский тракт, „Лента“. Сейчас», — сообщил очевидец в паблике «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». К своему сообщению тюменец также прикрепил видео. На нем зафиксирован медленно движущийся поток машин и автобус на обочине. URA.RU направило запрос в областное управление ГИБДД. Ответ на него ожидается.

В Тюмени из-за ДТП с автобусом горожане встали в пробку на Тобольском тракте. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. «Тобольский тракт, „Лента“. Сейчас», — сообщил очевидец в паблике «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». К своему сообщению тюменец также прикрепил видео. На нем зафиксирован медленно движущийся поток машин и автобус на обочине. URA.RU направило запрос в областное управление ГИБДД. Ответ на него ожидается.