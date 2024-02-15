Пробка образовалась на выезде из города
В Тюмени из-за ДТП с автобусом горожане встали в пробку на Тобольском тракте. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
«Тобольский тракт, „Лента“. Сейчас», — сообщил очевидец в паблике «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».
К своему сообщению тюменец также прикрепил видео. На нем зафиксирован медленно движущийся поток машин и автобус на обочине.
URA.RU направило запрос в областное управление ГИБДД. Ответ на него ожидается.
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