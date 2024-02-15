15 февраля 2024

Бизнес ЯНАО перешел на электронное лицензирование продаж алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
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Выдача и продление одной лицензии на год обходится организациям в 65 тысяч рублей Фото:

Почти 98% организаций Ямала, реализующих алкогольную продукцию через розничные торговые сети или общепит, предпочитают оформлять лицензии на продажи дистанционно, через портал госуслуг, сообщили URA.RU в окружном департаменте экономики. Покупка разрешения на торговлю алкоголем обходится юрлицам в 65 тысяч рублей в год.

«Около 98% руководителей организаций уже привыкли оформлять лицензии на продажу алкоголя через Госуслуги. Это быстро и удобно. Можно подать заявления на выдачу, продление срока, переоформление или на прекращение срока действия лицензии. Для получения услуги необходимо авторизоваться на портале как юридическое лицо и открыть «Личный кабинет», — сообщила URA.RU замначальника отдела лицензирования окружного департамента экономики Валерия Тадибе.

Выдача и продление одной лицензии на год обходится организациям в 65 тысяч рублей, переоформление — в 3,5 тысячи рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО на обеспечение комфортного и беспрепятственного ведения бизнеса было выделено почти 80 миллионов рублей в 2023 году.

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Почти 98% организаций Ямала, реализующих алкогольную продукцию через розничные торговые сети или общепит, предпочитают оформлять лицензии на продажи дистанционно, через портал госуслуг, сообщили URA.RU в окружном департаменте экономики. Покупка разрешения на торговлю алкоголем обходится юрлицам в 65 тысяч рублей в год. «Около 98% руководителей организаций уже привыкли оформлять лицензии на продажу алкоголя через Госуслуги. Это быстро и удобно. Можно подать заявления на выдачу, продление срока, переоформление или на прекращение срока действия лицензии. Для получения услуги необходимо авторизоваться на портале как юридическое лицо и открыть «Личный кабинет», — сообщила URA.RU замначальника отдела лицензирования окружного департамента экономики Валерия Тадибе. Выдача и продление одной лицензии на год обходится организациям в 65 тысяч рублей, переоформление — в 3,5 тысячи рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО на обеспечение комфортного и беспрепятственного ведения бизнеса было выделено почти 80 миллионов рублей в 2023 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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