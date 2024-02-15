Бизнес ЯНАО перешел на электронное лицензирование продаж алкоголя

16 февраля 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Выдача и продление одной лицензии на год обходится организациям в 65 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Почти 98% организаций Ямала, реализующих алкогольную продукцию через розничные торговые сети или общепит, предпочитают оформлять лицензии на продажи дистанционно, через портал госуслуг, сообщили URA.RU в окружном департаменте экономики. Покупка разрешения на торговлю алкоголем обходится юрлицам в 65 тысяч рублей в год. «Около 98% руководителей организаций уже привыкли оформлять лицензии на продажу алкоголя через Госуслуги. Это быстро и удобно. Можно подать заявления на выдачу, продление срока, переоформление или на прекращение срока действия лицензии. Для получения услуги необходимо авторизоваться на портале как юридическое лицо и открыть «Личный кабинет», — сообщила URA.RU замначальника отдела лицензирования окружного департамента экономики Валерия Тадибе. Выдача и продление одной лицензии на год обходится организациям в 65 тысяч рублей, переоформление — в 3,5 тысячи рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО на обеспечение комфортного и беспрепятственного ведения бизнеса было выделено почти 80 миллионов рублей в 2023 году.

Почти 98% организаций Ямала, реализующих алкогольную продукцию через розничные торговые сети или общепит, предпочитают оформлять лицензии на продажи дистанционно, через портал госуслуг, сообщили URA.RU в окружном департаменте экономики. Покупка разрешения на торговлю алкоголем обходится юрлицам в 65 тысяч рублей в год. «Около 98% руководителей организаций уже привыкли оформлять лицензии на продажу алкоголя через Госуслуги. Это быстро и удобно. Можно подать заявления на выдачу, продление срока, переоформление или на прекращение срока действия лицензии. Для получения услуги необходимо авторизоваться на портале как юридическое лицо и открыть «Личный кабинет», — сообщила URA.RU замначальника отдела лицензирования окружного департамента экономики Валерия Тадибе. Выдача и продление одной лицензии на год обходится организациям в 65 тысяч рублей, переоформление — в 3,5 тысячи рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО на обеспечение комфортного и беспрепятственного ведения бизнеса было выделено почти 80 миллионов рублей в 2023 году.