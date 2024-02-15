Власти ЯНАО потратили на комфортное ведение бизнеса 80 млн рублей

15 февраля 2024 в 17:26 Размер текста - 17 +

В 2023 году начинающие бизнесмены в ЯНАО получили 80 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО на обеспечение комфортного и беспрепятственного ведения бизнеса было выделено почти 80 миллионов рублей в 2023 году. Об этом сообщили в докладе на заседании законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа. «В 2023 году на окружной проект „Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса“ было выделено 79 млн 727 тысяч рублей», — говорится в докладе вице-спикера заксобрания ЯНАО Виктора Казарина. Более восьми миллионов рублей было выделено в прошлом году на поддержку самозанятых ямальцев. В конце 2023 года депутаты ЯНАО приняли ряд изменений в бюджет округа. Дополнительные 65 миллиардов рублей направят на улучшение жилищных условий жителей Ямала, строительство социальных объектов и дорожное хозяйство.

В ЯНАО на обеспечение комфортного и беспрепятственного ведения бизнеса было выделено почти 80 миллионов рублей в 2023 году. Об этом сообщили в докладе на заседании законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа. «В 2023 году на окружной проект „Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса“ было выделено 79 млн 727 тысяч рублей», — говорится в докладе вице-спикера заксобрания ЯНАО Виктора Казарина. Более восьми миллионов рублей было выделено в прошлом году на поддержку самозанятых ямальцев. В конце 2023 года депутаты ЯНАО приняли ряд изменений в бюджет округа. Дополнительные 65 миллиардов рублей направят на улучшение жилищных условий жителей Ямала, строительство социальных объектов и дорожное хозяйство.