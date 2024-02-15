Власти ЯНАО потратили на комфортное ведение бизнеса 80 млн рублей

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В 2023 году начинающие бизнесмены в ЯНАО получили 80 млн рублей Фото:

В ЯНАО на обеспечение комфортного и беспрепятственного ведения бизнеса было выделено почти 80 миллионов рублей в 2023 году. Об этом сообщили в докладе на заседании законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа.

«В 2023 году на окружной проект „Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса“ было выделено 79 млн 727 тысяч рублей», — говорится в докладе вице-спикера заксобрания ЯНАО Виктора Казарина. Более восьми миллионов рублей было выделено в прошлом году на поддержку самозанятых ямальцев.

В конце 2023 года депутаты ЯНАО приняли ряд изменений в бюджет округа. Дополнительные 65 миллиардов рублей направят на улучшение жилищных условий жителей Ямала, строительство социальных объектов и дорожное хозяйство.

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В ЯНАО на обеспечение комфортного и беспрепятственного ведения бизнеса было выделено почти 80 миллионов рублей в 2023 году. Об этом сообщили в докладе на заседании законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа. «В 2023 году на окружной проект „Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса“ было выделено 79 млн 727 тысяч рублей», — говорится в докладе вице-спикера заксобрания ЯНАО Виктора Казарина. Более восьми миллионов рублей было выделено в прошлом году на поддержку самозанятых ямальцев. В конце 2023 года депутаты ЯНАО приняли ряд изменений в бюджет округа. Дополнительные 65 миллиардов рублей направят на улучшение жилищных условий жителей Ямала, строительство социальных объектов и дорожное хозяйство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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