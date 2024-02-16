Тюменцы начали массово скупать туры в Египет

Горожане считают Египет альтернативой Турции
Жители Тюмени начали скупать путевки в Египет. Об этом сообщила управляющая одной из городских туристических фирм Светлана Завьялова. Прямые рейсы из Тюмени в Шарм-эль-Шейх запустят с 1 марта.
«Рейсы поставили. Туристы начали активно бронировать туры. Египет — прекрасная альтернатива Турции по стоимости», — сообщила Светлана Завьялова.
Стоимость туров в Египет начинается от 75 тысяч рублей на человека. Турагенты предлагают путевки в четырех- и пятизвездочные отели.
Ранее агентство писало о том, что из Тюмени запустят прямой рейс в Египет. Регулярный чартерный борт начнет летать уже с 1 марта.
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