Тюменцы начали массово скупать туры в Египет

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Клипарт, море, пляж, египет
Горожане считают Египет альтернативой Турции Фото:

Жители Тюмени начали скупать путевки в Египет. Об этом сообщила управляющая одной из городских туристических фирм Светлана Завьялова. Прямые рейсы из Тюмени в Шарм-эль-Шейх запустят с 1 марта.

«Рейсы поставили. Туристы начали активно бронировать туры. Египет — прекрасная альтернатива Турции по стоимости», — сообщила Светлана Завьялова.

Стоимость туров в Египет начинается от 75 тысяч рублей на человека. Турагенты предлагают путевки в четырех- и пятизвездочные отели.

Ранее агентство писало о том, что из Тюмени запустят прямой рейс в Египет. Регулярный чартерный борт начнет летать уже с 1 марта.

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Жители Тюмени начали скупать путевки в Египет. Об этом сообщила управляющая одной из городских туристических фирм Светлана Завьялова. Прямые рейсы из Тюмени в Шарм-эль-Шейх запустят с 1 марта. «Рейсы поставили. Туристы начали активно бронировать туры. Египет — прекрасная альтернатива Турции по стоимости», — сообщила Светлана Завьялова. Стоимость туров в Египет начинается от 75 тысяч рублей на человека. Турагенты предлагают путевки в четырех- и пятизвездочные отели. Ранее агентство писало о том, что из Тюмени запустят прямой рейс в Египет. Регулярный чартерный борт начнет летать уже с 1 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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