Жителям Ямала стали доступнее десятки узких медспециалистов

В ЯНАО за 2023 год прибыло более 200 новых врачей узкой направленности
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие медцентра для пациентов с COVID-19. Краснотурьинск, Свердловская область, коридор, краснотурьинск, больница, медсестры, медцентр, медицинский центр спасения
На Ямале в поликлиниках появились новые узкие специалисты Фото:

За 2023 год в медицинские учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа устроилось более 200 специалистов узкой направленности. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«223 узких специалиста приступили к работе в ямальских больницах в прошлом году. Среди них — оториноларингологи, эндокринологи, нефрологи, хирурги, онкологи, реабилитологи, офтальмологи, сурдологи, инфекционисты, кардиологи, врачи ультразвуковой диагностики. Самыми долгожданными стали детские эндокринолог и лор в Надыме, врач спортивной медицины в Тарко-Сале, анестезиолог-реаниматолог в Яр-Сале, сурдолог и генетик в Ноябрьске», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о том, что ямальские врачи получают самую высокую заработную плату в УРФО. Средняя зарплата медицинских специалистов с высшим образованием составляет около 250 тысяч рублей в месяц.

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За 2023 год в медицинские учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа устроилось более 200 специалистов узкой направленности. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «223 узких специалиста приступили к работе в ямальских больницах в прошлом году. Среди них — оториноларингологи, эндокринологи, нефрологи, хирурги, онкологи, реабилитологи, офтальмологи, сурдологи, инфекционисты, кардиологи, врачи ультразвуковой диагностики. Самыми долгожданными стали детские эндокринолог и лор в Надыме, врач спортивной медицины в Тарко-Сале, анестезиолог-реаниматолог в Яр-Сале, сурдолог и генетик в Ноябрьске», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о том, что ямальские врачи получают самую высокую заработную плату в УРФО. Средняя зарплата медицинских специалистов с высшим образованием составляет около 250 тысяч рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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