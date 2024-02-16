Жителям Ямала стали доступнее десятки узких медспециалистов

В ЯНАО за 2023 год прибыло более 200 новых врачей узкой направленности

На Ямале в поликлиниках появились новые узкие специалисты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

За 2023 год в медицинские учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа устроилось более 200 специалистов узкой направленности. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«223 узких специалиста приступили к работе в ямальских больницах в прошлом году. Среди них — оториноларингологи, эндокринологи, нефрологи, хирурги, онкологи, реабилитологи, офтальмологи, сурдологи, инфекционисты, кардиологи, врачи ультразвуковой диагностики. Самыми долгожданными стали детские эндокринолог и лор в Надыме, врач спортивной медицины в Тарко-Сале, анестезиолог-реаниматолог в Яр-Сале, сурдолог и генетик в Ноябрьске», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о том, что ямальские врачи получают самую высокую заработную плату в УРФО. Средняя зарплата медицинских специалистов с высшим образованием составляет около 250 тысяч рублей в месяц.