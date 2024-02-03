Врачи в ЯНАО стали лидерами по уровню зарплат в УрФО

04 февраля 2024 в 02:17 Размер текста - 17 +

Врачи «тюменской матрешки» в тройке лидеров по уровню зарплат в УрФО Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе врачи и работники медицинских организаций, которые имеют высшее образование, получают самые высокие зарплаты в Уральском федеральном округе. Также этот уровень сильно превышает общероссийский, следует из данных Росстата. «За девять месяцев (2023 года — прим. URA.RU) средняя зарплата врачей и работников с высшим образованием (в ЯНАО — прим. URA.RU) составила 246 тыс. 629 руб. в месяц. <…> В среднем по стране — 106 тыс. 313 рублей», — написано в документе. В первой тройке рейтинга оказалась вся «тюменская матрешка». ХМАО оказался на второй строчке с средней зарплатой врачей в 164 тысяч 88 рублей, а Тюменская область — на третьей, там этот показатель равен 113 тысячам 346 рублям. Жителям ЯНАО предлагают зарабатывать от 250 тысяч рублей за работу стоматологом, автомехаником, мотористом, геодезистом и косметологом. Косметологам работодатель готов платить в Новом Уренгое до 500 тысяч рублей при наличии высшего медицинского образования.

В Ямало-Ненецком автономном округе врачи и работники медицинских организаций, которые имеют высшее образование, получают самые высокие зарплаты в Уральском федеральном округе. Также этот уровень сильно превышает общероссийский, следует из данных Росстата. «За девять месяцев (2023 года — прим. URA.RU) средняя зарплата врачей и работников с высшим образованием (в ЯНАО — прим. URA.RU) составила 246 тыс. 629 руб. в месяц. <…> В среднем по стране — 106 тыс. 313 рублей», — написано в документе. В первой тройке рейтинга оказалась вся «тюменская матрешка». ХМАО оказался на второй строчке с средней зарплатой врачей в 164 тысяч 88 рублей, а Тюменская область — на третьей, там этот показатель равен 113 тысячам 346 рублям. Жителям ЯНАО предлагают зарабатывать от 250 тысяч рублей за работу стоматологом, автомехаником, мотористом, геодезистом и косметологом. Косметологам работодатель готов платить в Новом Уренгое до 500 тысяч рублей при наличии высшего медицинского образования.