03 февраля 2024

Врачи в ЯНАО стали лидерами по уровню зарплат в УрФО

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи «тюменской матрешки» в тройке лидеров по уровню зарплат в УрФО Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе врачи и работники медицинских организаций, которые имеют высшее образование, получают самые высокие зарплаты в Уральском федеральном округе. Также этот уровень сильно превышает общероссийский, следует из данных Росстата.

«За девять месяцев (2023 года — прим. URA.RU) средняя зарплата врачей и работников с высшим образованием (в ЯНАО — прим. URA.RU) составила 246 тыс. 629 руб. в месяц. <…> В среднем по стране — 106 тыс. 313 рублей», — написано в документе.

В первой тройке рейтинга оказалась вся «тюменская матрешка». ХМАО оказался на второй строчке с средней зарплатой врачей в 164 тысяч 88 рублей, а Тюменская область — на третьей, там этот показатель равен 113 тысячам 346 рублям.

Жителям ЯНАО предлагают зарабатывать от 250 тысяч рублей за работу стоматологом, автомехаником, мотористом, геодезистом и косметологом. Косметологам работодатель готов платить в Новом Уренгое до 500 тысяч рублей при наличии высшего медицинского образования.

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В Ямало-Ненецком автономном округе врачи и работники медицинских организаций, которые имеют высшее образование, получают самые высокие зарплаты в Уральском федеральном округе. Также этот уровень сильно превышает общероссийский, следует из данных Росстата. «За девять месяцев (2023 года — прим. URA.RU) средняя зарплата врачей и работников с высшим образованием (в ЯНАО — прим. URA.RU) составила 246 тыс. 629 руб. в месяц. <…> В среднем по стране — 106 тыс. 313 рублей», — написано в документе. В первой тройке рейтинга оказалась вся «тюменская матрешка». ХМАО оказался на второй строчке с средней зарплатой врачей в 164 тысяч 88 рублей, а Тюменская область — на третьей, там этот показатель равен 113 тысячам 346 рублям. Жителям ЯНАО предлагают зарабатывать от 250 тысяч рублей за работу стоматологом, автомехаником, мотористом, геодезистом и косметологом. Косметологам работодатель готов платить в Новом Уренгое до 500 тысяч рублей при наличии высшего медицинского образования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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