Врачи в ЯНАО стали лидерами по уровню зарплат в УрФО

В Ямало-Ненецком автономном округе врачи и работники медицинских организаций, которые имеют высшее образование, получают самые высокие зарплаты в Уральском федеральном округе. Также этот уровень сильно превышает общероссийский, следует из данных Росстата.
«За девять месяцев (2023 года — прим. URA.RU) средняя зарплата врачей и работников с высшим образованием (в ЯНАО — прим. URA.RU) составила 246 тыс. 629 руб. в месяц. <…> В среднем по стране — 106 тыс. 313 рублей», — написано в документе.
В первой тройке рейтинга оказалась вся «тюменская матрешка». ХМАО оказался на второй строчке с средней зарплатой врачей в 164 тысяч 88 рублей, а Тюменская область — на третьей, там этот показатель равен 113 тысячам 346 рублям.
Жителям ЯНАО предлагают зарабатывать от 250 тысяч рублей за работу стоматологом, автомехаником, мотористом, геодезистом и косметологом. Косметологам работодатель готов платить в Новом Уренгое до 500 тысяч рублей при наличии высшего медицинского образования.
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