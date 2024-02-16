Путин ответил на вопрос о развитии Миасса

Владимир Путин разговаривал с челябинцами почти час Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В Челябинской области ждут президента Владимира Путина

Миасс будет включен в программу развития малых и средних городов России. Об этом заявил 16 февраля президент Владимир Путин, общаясь с рабочими и студентами в Челябинске.

«Миасс похож на Нижний Тагил. И также отстает по развитию инфраструктуры от областного центра. Мне хочется, чтобы они развивались. Можно ли выделить поддержку, чтобы в наших городах можно было не только хорошо работать, но и хорошо жить?» — обратился к главе государства студент колледжа Денис Вильданов, работающий слесарем на автозаводе «Урал».

«У нас есть программа развития малых и средних городов. Мы будем эту программу тиражировать, и Миасс, конечно, должен в нее попасть. Но есть и действующая программа благоустройства территорий, в которой, по-моему, участвует и Миасс», — ответил глава государства.

Как подтвердил присутствующий на встрече губернатор Алексей Текслер, Миасс действительно выиграл соответствующий конкурс в 2023 году. Совместно с новым мэром, Егором Ковальчуком, разработана и уже выполняется соответствующая программа.