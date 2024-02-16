Путин ответил на вопрос о развитии Миасса

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Конар. Челябинск
Владимир Путин разговаривал с челябинцами почти час Фото:
новость из сюжета
В Челябинской области ждут президента Владимира Путина

Миасс будет включен в программу развития малых и средних городов России. Об этом заявил 16 февраля президент Владимир Путин, общаясь с рабочими и студентами в Челябинске.

«Миасс похож на Нижний Тагил. И также отстает по развитию инфраструктуры от областного центра. Мне хочется, чтобы они развивались. Можно ли выделить поддержку, чтобы в наших городах можно было не только хорошо работать, но и хорошо жить?» — обратился к главе государства студент колледжа Денис Вильданов, работающий слесарем на автозаводе «Урал».

«У нас есть программа развития малых и средних городов. Мы будем эту программу тиражировать, и Миасс, конечно, должен в нее попасть. Но есть и действующая программа благоустройства территорий, в которой, по-моему, участвует и Миасс», — ответил глава государства.

Как подтвердил присутствующий на встрече губернатор Алексей Текслер, Миасс действительно выиграл соответствующий конкурс в 2023 году. Совместно с новым мэром, Егором Ковальчуком, разработана и уже выполняется соответствующая программа.

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Миасс будет включен в программу развития малых и средних городов России. Об этом заявил 16 февраля президент Владимир Путин, общаясь с рабочими и студентами в Челябинске. «Миасс похож на Нижний Тагил. И также отстает по развитию инфраструктуры от областного центра. Мне хочется, чтобы они развивались. Можно ли выделить поддержку, чтобы в наших городах можно было не только хорошо работать, но и хорошо жить?» — обратился к главе государства студент колледжа Денис Вильданов, работающий слесарем на автозаводе «Урал». «У нас есть программа развития малых и средних городов. Мы будем эту программу тиражировать, и Миасс, конечно, должен в нее попасть. Но есть и действующая программа благоустройства территорий, в которой, по-моему, участвует и Миасс», — ответил глава государства. Как подтвердил присутствующий на встрече губернатор Алексей Текслер, Миасс действительно выиграл соответствующий конкурс в 2023 году. Совместно с новым мэром, Егором Ковальчуком, разработана и уже выполняется соответствующая программа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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