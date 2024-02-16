Коридор из лучей и летящий дракон — в Екатеринбурге готовятся к фестивалю «Не темно». Фото

В Екатеринбурге стартует фестиваль светового искусства «Не темно»

16 февраля 2024 в 19:58 Размер текста - 17 +

Такую работу расположили возле входа в парк со стороны храма Вознесения Господня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Команда фестиваля светового искусства «Не темно» заканчивает подготовку к презентации мероприятия. Художники вносят последние штрихи в инсталляции в одном из парков Екатеринбурга. Увидеть фестивальные работы раньше всех отправился корреспондент URA.RU. В этом году темой стали «Азия и мы» и историческое наследие столицы Урала. Организаторы даже планировали привезти азиатских художников, но сделать это не удалось из-за нехватки финансирования. Тем не менее восточные мотивы можно увидеть в некоторых работах. Например, теневой театр «Тохот» создал «Евразийского дракона», который расположился на фасаде Дворца творчества детей и молодежи. Он будет светиться, приветливо махать крыльями и встречать гостей. У ворот со стороны улицы Шевченко прохожих встретит китайский киоск, а на входе в Харитоновский парк появится работа «Доширак» Натальи Хохоновой, пока же автор доделывает ее в помещении. В этом году можно будет найти арт-объекты «с заходом внутрь» теплого помещения. Из интересных работ там можно встретить Homo digital с пронизывающими коридор синими лучами. Авторами стали Игорь Маратканов и Павел Васильев. Работа должна ответить на вопросы: «Красота — что это? Как она видоизменяется со временем? Как мы вообще воспринимаем мир? Сколько человеческого остается в человеке?». В этом же помещении в отдельной комнате будет объект от детского коллектива лицея имени Дягилева — «Сон старой музыкальной шкатулки». Также световые инсталляции появятся в окнах и на куполе здания. Как отмечают организаторы фестиваля, это будет самая «высотная» работа, которая укажет, что «Не темно» проходит здесь. В отличие от прошлого года в новом сезоне все работы разместили в Харитоновском парке и внутренних дворах усадьбы Расторгуевых-Харитоновых, хотя год назад гостям фестиваля предлагали посетить две точки — парк Маяковского и Литературный квартал. На то есть причины. «Мы никогда не были привязаны к ЦПКиО. Там очень хорошо, но немножко скучно работать в одном и том же месте. Там не бесконечное количество локаций, парк большой, и он не весь освещен. К тому же парк Маяковского светлее, чем Харитоновский», — признаются представители «Не темно». Монтаж инсталляций обещают закончить уже сегодня. Полностью готовые арт-объекты 30 художников можно будет посмотреть бесплатно с 18:00 до 22:00. Мероприятие проводится два дня — 17 и 18 февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Команда фестиваля светового искусства «Не темно» заканчивает подготовку к презентации мероприятия. Художники вносят последние штрихи в инсталляции в одном из парков Екатеринбурга. Увидеть фестивальные работы раньше всех отправился корреспондент URA.RU. В этом году темой стали «Азия и мы» и историческое наследие столицы Урала. Организаторы даже планировали привезти азиатских художников, но сделать это не удалось из-за нехватки финансирования. Тем не менее восточные мотивы можно увидеть в некоторых работах. Например, теневой театр «Тохот» создал «Евразийского дракона», который расположился на фасаде Дворца творчества детей и молодежи. Он будет светиться, приветливо махать крыльями и встречать гостей. У ворот со стороны улицы Шевченко прохожих встретит китайский киоск, а на входе в Харитоновский парк появится работа «Доширак» Натальи Хохоновой, пока же автор доделывает ее в помещении. В этом году можно будет найти арт-объекты «с заходом внутрь» теплого помещения. Из интересных работ там можно встретить Homo digital с пронизывающими коридор синими лучами. Авторами стали Игорь Маратканов и Павел Васильев. Работа должна ответить на вопросы: «Красота — что это? Как она видоизменяется со временем? Как мы вообще воспринимаем мир? Сколько человеческого остается в человеке?». В этом же помещении в отдельной комнате будет объект от детского коллектива лицея имени Дягилева — «Сон старой музыкальной шкатулки». Также световые инсталляции появятся в окнах и на куполе здания. Как отмечают организаторы фестиваля, это будет самая «высотная» работа, которая укажет, что «Не темно» проходит здесь. В отличие от прошлого года в новом сезоне все работы разместили в Харитоновском парке и внутренних дворах усадьбы Расторгуевых-Харитоновых, хотя год назад гостям фестиваля предлагали посетить две точки — парк Маяковского и Литературный квартал. На то есть причины. «Мы никогда не были привязаны к ЦПКиО. Там очень хорошо, но немножко скучно работать в одном и том же месте. Там не бесконечное количество локаций, парк большой, и он не весь освещен. К тому же парк Маяковского светлее, чем Харитоновский», — признаются представители «Не темно». Монтаж инсталляций обещают закончить уже сегодня. Полностью готовые арт-объекты 30 художников можно будет посмотреть бесплатно с 18:00 до 22:00. Мероприятие проводится два дня — 17 и 18 февраля.