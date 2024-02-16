В Курганской области появилось более 70 новых медпунктов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Курганской области потратили около миллиарда рублей на строительство и оснащение медицинских пунктов в деревнях и селах региона. На эти деньги за пять лет возвели несколько десятков фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и амбулаторий. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«В Курганской области на ремонт, строительство и оснащение ФАПов за последние пять лет направлен почти 1 млрд рублей», — сообщила исполняющая обязанности руководителя курганского депздрава Елена Островских. Для этого привлекли областные и федеральные средства.

Всего было построено 76 модульных ФАПов. Прежде всего, такие медпункты появились в селах со старыми и изношенными зданиями, где велся прием больных. В 2024—2025 годах в области появятся еще 29 пунктов по программе нацпроектов и поддержке губернатора Вадима Шумкова.

Кроме установки ФАПов, ведется ремонт существующих медпунктов. К уже отремонтированным 44 пунктам за два года власти намерены добавить еще 51 реконструированный ФАП.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские больницы получили ФАПы на колесах. Передвижные комплексы с диагностическим оборудованием передали руководителям городских медучреждений и районных больниц.