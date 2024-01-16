Курганским больницам вручили ключи от новых автомобилей. Фото, видео

17 января 2024 в 14:04 Размер текста - 17 +

Новые передвижные ФАПы поступили в регион по просьбе губернатора Шумкова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков передал больницам ключи от новых автомобилей с флюорографом, маммографом и передвижными ФАПами. Они были поставлены в регион Минпромторгом по просьбе главы области, передает корреспондент URA.RU с торжественного мероприятия. «Это на самом деле особенные автомобили. Мы посмотрели их внутри. Флюорограф, маммограф, передвижные ФАПы. Все то, что мы запрашивали в федерации, пришло и будет служить на здоровье нашему населению. Всем, кто принимает машины, бережливого их использования на благо людей», — сказал Шумков, поздравляя главврачей больниц. Губернатор осмотрел новую технику. Его сопровождал директор департамента здравоохранения Алексей Сигидаев. Он уточнил, что автопарк медицинских учреждений региона планомерно заменяют с 2019 года. На сегодняшний день поставлено 366 автомобилей. В этот раз автомобили получили Курганская детская больница, Курганский противотуберкулезный диспансер, Курганская областная больница №2 и в межрайонные больницы. В ноябре 2023 года Вадим Шумков торжественно передал больницам региона 10 новых автомобилей скорой помощи, из них шесть автомобилей получила Курганская БСМП. Образовательным организациям было передано больше тридцати новых школьных автобусов. Губернатор Вадим Шумков вручил руководителям медицинских учреждений ключи от новых автомобилей и передвижных мобильных комплексов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков передал больницам ключи от новых автомобилей с флюорографом, маммографом и передвижными ФАПами. Они были поставлены в регион Минпромторгом по просьбе главы области, передает корреспондент URA.RU с торжественного мероприятия. «Это на самом деле особенные автомобили. Мы посмотрели их внутри. Флюорограф, маммограф, передвижные ФАПы. Все то, что мы запрашивали в федерации, пришло и будет служить на здоровье нашему населению. Всем, кто принимает машины, бережливого их использования на благо людей», — сказал Шумков, поздравляя главврачей больниц. Губернатор осмотрел новую технику. Его сопровождал директор департамента здравоохранения Алексей Сигидаев. Он уточнил, что автопарк медицинских учреждений региона планомерно заменяют с 2019 года. На сегодняшний день поставлено 366 автомобилей. В этот раз автомобили получили Курганская детская больница, Курганский противотуберкулезный диспансер, Курганская областная больница №2 и в межрайонные больницы. В ноябре 2023 года Вадим Шумков торжественно передал больницам региона 10 новых автомобилей скорой помощи, из них шесть автомобилей получила Курганская БСМП. Образовательным организациям было передано больше тридцати новых школьных автобусов.