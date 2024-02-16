В Салехарде закрыли магазин, где по прилавкам бегали крысы

Роспотребнадзор закрыл «Светофор» в Салехарде и-за крыс
По решению суда магазин «Светофор» в Салехарде был закрыт на 60 суток. Причиной тому стали крысы, бегающие по прилавкам с конфетами, сообщила начальник отдела Управления Роспотребнадзора по ЯНАО Виктория Ткачева.
«Нами было установлено присутствие (крыс). И погрызенные коробки, и помет. Что говорит о большой населенности грызунами данного магазина», — рассказала Ткачева «Ямал Медиа». Сейчас, по решению суда, магазин закрыт на 60 суток.
Посетители магазина «Светофор» в Салехарде сняли на видео бегающих по коробкам с конфетами крыс. Кадры были выложены в сеть и привлекли широкое внимание общественности.
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