В Салехарде закрыли магазин, где по прилавкам бегали крысы

16 февраля 2024 в 23:41 Размер текста - 17 +

Роспотребнадзор закрыл «Светофор» в Салехарде и-за крыс Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU По решению суда магазин «Светофор» в Салехарде был закрыт на 60 суток. Причиной тому стали крысы, бегающие по прилавкам с конфетами, сообщила начальник отдела Управления Роспотребнадзора по ЯНАО Виктория Ткачева. «Нами было установлено присутствие (крыс). И погрызенные коробки, и помет. Что говорит о большой населенности грызунами данного магазина», — рассказала Ткачева «Ямал Медиа». Сейчас, по решению суда, магазин закрыт на 60 суток. Посетители магазина «Светофор» в Салехарде сняли на видео бегающих по коробкам с конфетами крыс. Кадры были выложены в сеть и привлекли широкое внимание общественности.

По решению суда магазин «Светофор» в Салехарде был закрыт на 60 суток. Причиной тому стали крысы, бегающие по прилавкам с конфетами, сообщила начальник отдела Управления Роспотребнадзора по ЯНАО Виктория Ткачева. «Нами было установлено присутствие (крыс). И погрызенные коробки, и помет. Что говорит о большой населенности грызунами данного магазина», — рассказала Ткачева «Ямал Медиа». Сейчас, по решению суда, магазин закрыт на 60 суток. Посетители магазина «Светофор» в Салехарде сняли на видео бегающих по коробкам с конфетами крыс. Кадры были выложены в сеть и привлекли широкое внимание общественности.