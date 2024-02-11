11 февраля 2024

Салехардцы засняли бегающих по прилавкам с конфетами крыс. Видео

В магазине «Светофор» в Салехарде заметили бегающих по полкам крыс
© Служба новостей «URA.RU»
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Приют животных. Екатеринбург, питомец, крыса, приют животных
Грызуны были замечены на полках с конфетами (архивное фото) Фото:

Посетители магазина «Светофор» в Салехарде сняли на видео бегающих по коробкам с конфетами крыс. Об этом сообщили очевидцы в Telegram.

«Зашли мы недавно с супругой в магазин „Светофор“», — пишут подписчики telegram-канала «Ямал 89». На видео, которое прислали очевидцы, две крысы шныряют по полкам с конфетами.

Корреспондент URA.RU направил запрос в компанию «Светофор». На момент публикации ответ получен не был.

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Посетители магазина «Светофор» в Салехарде сняли на видео бегающих по коробкам с конфетами крыс. Об этом сообщили очевидцы в Telegram. «Зашли мы недавно с супругой в магазин „Светофор“», — пишут подписчики telegram-канала «Ямал 89». На видео, которое прислали очевидцы, две крысы шныряют по полкам с конфетами. Корреспондент URA.RU направил запрос в компанию «Светофор». На момент публикации ответ получен не был.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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