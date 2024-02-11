Грызуны были замечены на полках с конфетами (архивное фото)
Посетители магазина «Светофор» в Салехарде сняли на видео бегающих по коробкам с конфетами крыс. Об этом сообщили очевидцы в Telegram.
«Зашли мы недавно с супругой в магазин „Светофор“», — пишут подписчики telegram-канала «Ямал 89». На видео, которое прислали очевидцы, две крысы шныряют по полкам с конфетами.
Корреспондент URA.RU направил запрос в компанию «Светофор». На момент публикации ответ получен не был.
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