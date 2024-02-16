Губернатор Текслер подвел итоги визита Путина в Челябинск

Решение о переносе ЧЭМК прозвучала во время встречи Владимира Путина и Алексея Текслера Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги визита президента России Владимира Путина на Южный Урал. Что было доложено президенту и какие инициативы были поддержаны главой государства, на своей страничке в telegram-канале рассказал губернатор.

«Владимир Владимирович побывал на наших предприятиях, оценил, каких успехов мы с вами вместе добились за последние годы. В импортозамещении, новых промышленных разработках и многих других направлениях. Пообщался с работниками производств и студентами, поддержал нашу работу по подготовке кадров», — говорится в telegram-канале Алексея Текслера.

Губернатор особо отметил, что социально-экономическое развитие и реализация Национальных проектов в регионе стали возможны благодаря действующему президенту. Кроме того, как отметил Текслер, Путин поддержал и новые инициативы, предложенные губернатором.

В ходе беседы президентом была одобрена инициатива Алексея Текслера о переносе Челябинского электрометаллургического комбината за пределы города. Поэтапно будут переноситься электродное производство, после чего на новой площадке должен появиться ферросплавный завод со всеми экологическими стандартами. Необходимо будет помочь в трудоустройстве работников ЧЭМК. В то же время в собственность региона должна поступить социальная инфраструктура предприятия.

Также президент поддержал подготовку к масштабному празднованию 100-летия Магнитогорска, которое состоится в 2029 году. Еще одним не маловажным аспектом остается развитие федеральных трасс по всей Челябинской области. Текслер признался, что на дороги в ближайшие годы многое запланировано.